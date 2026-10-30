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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Čečėnų kovotojo pergalė buvo panaikinta – už elgesį narve sulaukė griežtos bausmės

2026-10-30 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 21:44
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Buvusio UFC kovotojo Chuseino Aschabovo pergalė techniniu nokautu buvo panaikinta – po incidento kovos metu jam skirtas pralaimėjimas diskvalifikacija. Danijos mišrių kovos menų federacija (DMMAF), išnagrinėjusi spalio 17 dieną Kopenhagoje vykusios dvikovos aplinkybes, nusprendė, kad čečėnų kovotojas šiurkščiai pažeidė taisykles.

Kovos akimirka | Stop kadras

Buvusio UFC kovotojo Chuseino Aschabovo pergalė techniniu nokautu buvo panaikinta – po incidento kovos metu jam skirtas pralaimėjimas diskvalifikacija. Danijos mišrių kovos menų federacija (DMMAF), išnagrinėjusi spalio 17 dieną Kopenhagoje vykusios dvikovos aplinkybes, nusprendė, kad čečėnų kovotojas šiurkščiai pažeidė taisykles.

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„Airtox Dominance FC 8“ turnyre Ch. Aschabovas pirmajame raunde susitiko su Reinaldo Eksonu. Dvikova buvo sustabdyta po įdūrimo į akį, tačiau per teisėjo paskelbtą pertrauką Ch. Aschabovas puolė varžovą. Narve kilo chaosas, o teisėjas galiausiai pergalę techniniu nokautu skyrė čečėnų kovotojui.

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R. Eksono komanda protestavo dėl tokio sprendimo, o pirmadienį savo išvadas paskelbė DMMAF. Federacija nusprendė panaikinti Ch. Aschabovo pergalę ir skirti jam pralaimėjimą diskvalifikacija.

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„Išnagrinėjusi incidentą, DMMAF nustatė, kad Ch. Aschabovo veiksmai per teisėjo paskelbtą pertrauką buvo šiurkštus MMA taisyklių pažeidimas, už kurį turėjo būti skirta diskvalifikacija, nepaisant pirminių kovos sustabdymo aplinkybių“, – teigiama federacijos pranešime.

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Negana to, Ch. Aschabovui ir jo treneriams skirta 12 mėnesių diskvalifikacija. Šiuo laikotarpiu jiems draudžiama dalyvauti visuose DMMAF sankcionuojamuose renginiuose ar veiklose – tiek kaip kovotojams, tiek kaip treneriams ar kampo nariams.

Federacija griežtai pasmerkė elgesį per incidentą, pabrėždama, kad bandymai atakuoti varžovą per pertrauką, teisėjo nurodymų nepaisymas ir neteisėtas kampo narių įsikišimas yra nepriimtini.

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R. Eksonas palankiai įvertino tokį sprendimą ir teigė, kad pagaliau sulaukė teisingumo.

„Federacijos sprendimas buvo teisingas. Niekada nenorėjau kenkti varžovo reputacijai, tačiau teisingumas nugalėjo. Tai, kas įvyko, buvo neteisinga mano atžvilgiu, bet, ačiū Dievui, federacija priėmė sąžiningą sprendimą“, – teigė brazilas.

Jis taip pat apkaltino Ch. Aschabovą neleistinais smūgiais į pakaušį. Pasak R. Eksono, vienas jų buvo toks stiprus, kad sukėlė skausmą per visą nugarą. Kovotojas tikino po smūgio keturias minutes gulėjęs ant žemės ir nežinojęs, ar galės tęsti dvikovą.

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R. Eksonas pateikė ir savo versiją apie konfliktą per teisėjo paskelbtą pertrauką. Anot jo, po smūgio į pakaušį kova buvo atnaujinta, Ch. Aschabovas parvertė varžovą ir pradėjo jį atakuoti. Brazilas tvirtino, kad tuomet oponentas nykščiu įdrėskė jam akį, dėl ko sutriko regėjimas. Dėl šio sužeidimo jis esą septynias dienas vartojo antibiotikus.

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Pasak R. Eksono, konfliktas įsiplieskė jam dar būnant apžiūrimam gydytojo. Ch. Aschabovas ragino tęsti kovą, o brazilui atsakius įžeidimu, čečėnų kovotojas kartu su savo komanda puolė jo link. R. Eksonas tikino, kad iš narvo jį išvedė apsaugos darbuotojas, o ne jis pats nusprendė pasitraukti iš dvikovos. Anot jo, gydytojas jau buvo informavęs, kad varžovas diskvalifikuotas.

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Savo ruožtu Ch. Aschabovas nesutiko su federacijos sprendimu. Jis teigė atvykęs tik kovoti, o varžovą kaltino nuolatinėmis provokacijomis ir bandymais išvengti dvikovos.

„Gerbėjai viską matė! Galite mane nubausti už mano veiksmus, tačiau tai nereiškia, kad varžovas nusipelnė pergalės, kurios neiškovojo narve. Kur čia teisingumas? Šis sprendimas man visiškai nesuprantamas. Noriu aiškiai pasakyti, kad niekada neketinau sužeisti varžovo ar kurio nors jo komandos nario“, – socialiniuose tinkluose rašė kovotojas.

Ch. Aschabovas UFC kovėsi vos kartą – 2023 metais jis pralaimėjo debiutinę dvikovą. Tais pačiais metais kovotojas Tailande buvo sulaikytas įtariant jį pagrobimu, kankinimu ir turto prievartavimu. Po šių įvykių UFC su juo atsisveikino.

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