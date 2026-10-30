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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Hakimi pelnė „hat-tricką“, o pirmąjį rungtynių įvartį praleidęs PSG sutriuškino „Le Havre“

2026-10-30 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 21:53
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Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas Prancūzijos „Ligue 1” čempionato išvykos rungtynėse 5:1 sutriuškino „Le Havre“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas Prancūzijos „Ligue 1” čempionato išvykos rungtynėse 5:1 sutriuškino „Le Havre“ futbolininkus.

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Joshas Maja rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Le Havre“ į priekį 1:0.

Netrukus Mika Godtsas smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

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Achrafas Hakimi puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir jau persvėrė rezultatą PSG ekipos naudai 2:1. Pastarasis antrojo kėlinio pradžioje dar kartą pasiuntė kamuolį į vartus ir padidino svečių pranašumą 3:1.

Senny Mayulu ir A. Hakimi per likusį laiką pridėjo po įvartį, o PSG šventė triuškinamą pergalę rezultatu 5:1.

PSG po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 20 taškų ir rikiuojasi „Ligue 1“ čempionato turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Le Havre“ su 2 taškais žengia paskutinis, aštuonioliktas.

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