Jakučionio ekipa nepasipriešino Hezonjos klubui

Po ketvirtadienį patirto pralaimėjimo Atlantos „Hawks“ komandai Klivlando klubas atsitiesė įspūdingu puolimu ir nutraukė varžovų viltis dar pirmoje rungtynių pusėje.
Nugalėtojus į priekį vedė Evanas Mobley, pelnęs 27 taškus ir pataikęs 11 metimų iš 16.Puikiai rungtyniavo ir Jarrettas Allenas, kuris surinko 25 taškus (12/16 metimų) bei atkovojo 11 kamuolių.
Mario Hezonja taip pat sugriebė 11 kamuolių, Donovanas Mitchellas pelnė 15 taškų, o Jamesas Hardenas pridėjo 13 taškų ir 7 rezultatyvius perdavimus.
Rungtynių pradžioje aikštėje vyko lygi kova, o po pirmojo kėlinio „Bucks“ turėjo minimalų pranašumą – 25:24.
Vis dėlto antrajame ketvirtyje „Cavaliers“ surengė tikrą puolimo šou.
Svečiai per 12 minučių pelnė net 48 taškus, o į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami 72:46.
Pirmoje rungtynių pusėje Klivlando komanda iš žaidimo atakavo net 62 proc. taiklumu, o J. Allenas iki pertraukos jau buvo pelnęs 19 taškų.
Tuo metu „Bucks“ per pirmuosius du kėlinius pataikė vos 31 proc. metimų.
Po ilgosios pertraukos „Cavaliers“ apsukų nemažino. Trečiajame kėlinyje svečiai surinko dar 37 taškus, o jų persvara vienu metu išaugo iki 34 taškų. Likus 2 minutėms ir 22 sekundėms iki trečiojo ketvirčio pabaigos J. Allenas pataisė netaiklų metimą ir Klivlando ekipa pasiekė 100 taškų ribą.
Milvokio komandai tai buvo jau penktasis pralaimėjimas per šešerias sezono rungtynes.
Rezultatyviausiai šeimininkų gretose žaidė Kel'elas Ware'as, pelnęs 19 taškų.
Tyleris Herro pridėjo 15 taškų, o Kyle'as Kuzma bei naujokai Nate'as Amentas ir Braydenas Burriesas surinko po 14.
Kasparas Jakučionis pralaimėjusiems per 21 minutę įmetė 5 taškus (1/3 dvit., 1/4 trit.), sugriebė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, bet prasižengė 3 kartus bei suklydo 2 sykius.
Artimiausias rungtynes „Cavaliers“ pirmadienį namuose žais su Oklahomos „Thunder“, o „Bucks“ tą pačią dieną išvykoje susitiks su Minesotos „Timberwolves“ ir sieks pirmosios pergalės svečiuose.
„Bucks“: Kel'elas Ware 19 (3/8 dvit., 3/8 trit., 10 atk. kam., 4 kld.), Tyleris Herro 15 (1/7 dvit., 4/11 trit.), Kyle Kuzma (4/5 dvit., 2/7 trit.), Nate Amentas (4/5 dvit.) ir Braydenas Burriesas (1/4 trit.) po 14, Mylesas Turneris 10 (3/6 dvit., 1/4 trit., 7 atk. kam.), Ryanas Rollinsas 9 (3/6 dvit., 1/5 trit., 7 rez. perd.), Jaime Jaquezas 8 (2/6 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Kasparas Jakučionis 5 (1/4 trit.), Gary Trentas 3.
„Cavaliers“: Evanas Mobley 27 (8/11 dvit., 3/5 trit., 5 atk. kam.), Jarrettas Allenas 25 (12/15 dvit., 11 atk. kam., 4 rez. perd.), Donovanas Mitchellas 15 (2/4 trit., 4 atk. kam.), Jamesas Hardenas (3/4 trit., 6 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Meleekas Thomas (2/6 dvit., 3/6 trit.) po 13, Thomas Bryantas 11 (3/6 trit.), Tyrese Proctoras 9 (3/5 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.), Mario Hezonja 8 (11 atk. kam., 4 rez. perd.), Samas Merrillas 6 (4 atk. kam.), Peytonas Watsonas 5 (6 rez. perd.), Tristanas Enaruna ir Craigas Porteris (4 rez. perd.) po 2.
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