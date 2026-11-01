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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„76ers“ išsigelbėjo Šarlotėje: Maxey šou ir įspūdingas sugrįžimas rungtynių pabaigoje

2026-11-01 07:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 07:18
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Puikią sezono pradžią NBA pirmenybėse tęsia Filadelfijos „76ers“ ekipa, kuri iškovojo pergalę net ir versdamasi be dviejų ryškiausių savo žvaigždžių.

Maxey | Scanpix nuotr.

Puikią sezono pradžią NBA pirmenybėse tęsia Filadelfijos „76ers“ ekipa, kuri iškovojo pergalę net ir versdamasi be dviejų ryškiausių savo žvaigždžių.

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Filadelfijos klubas išvykoje 109:104 palaužė Šarlotės „Hornets“ krepšininkus, nors ketvirtajame kėlinyje dar turėjo septynių taškų deficitą.

Nugalėtojus į priekį vedė Tyrese'as Maxey, pelnęs net 38 taškus.

Nuo atsarginių suolelio pakilęs Anfernee Simonsas pridėjo 19 taškų, o Jaylenas Brownas surinko 16.

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Tuo metu LeBronui Jamesui ir Joelui Embiidui buvo suteiktas poilsis po penktadienį vykusių įtemptų NBA taurės turnyro rungtynių, kuriose „76ers“ 98:93 įveikė Niujorko „Knicks“.

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Dėl šio sprendimo sausakimšoje Šarlotės arenoje susirinkę 19 533 žiūrovai neišvydo dviejų Filadelfijos žvaigždžių.

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Ketvirtajame kėlinyje iniciatyvą buvo perėmę šeimininkai.Likus penkioms minutėms Brandonas Milleris blokavo V. J. Edgecombe'o metimą iš po krepšio, o kitoje aikštės pusėje atliko tikslų perdavimą Moussa Diabate, kuris užbaigė ataką dėjimu.

Po šio epizodo „Hornets“ pirmavo 97:90.

Vis dėlto „76ers“ nesutriko. A. Simonsas pelnė du svarbius dvitaškius, o likus minutei ir 22 sekundėms T. Maxey baudų metimais išvedė svečius į priekį.

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Netrukus V. J. Edgecombe'as pataikė tritaškį iš kairiojo krašto ir padidino Filadelfijos persvarą iki 105:101.

Likus 24 sekundėms Šarlotės gynėjas Sionas Jamesas nepataikė visiškai laisvas iš po krepšio, o T. Maxey dviem baudų metimais padidino svečių pranašumą iki šešių taškų.

B. Milleris likus septynioms sekundėms dar pataikė tritaškį, tačiau J. Brownas dviem baudų metimais įtvirtino „76ers“ pergalę.

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Filadelfijos ekipa tritaškius metė 40 proc. taiklumu, nors prie baudų metimo linijos sekėsi gerokai prasčiau – tikslą pasiekė 15 metimų iš 23.

Šarlotės gretose rezultatyviausiai rungtyniavo nuo suolo pakilęs Graysonas Allenas, kuris pelnė 27 taškus ir pataikė net 7 tritaškius iš 10.

B. Milleris pridėjo 24 taškus, pataikydamas 5 tolimus metimus.

„Hornets“ taip pat žaidė antrąsias rungtynes per dvi dienas ir toliau vertėsi be traumų kamuojamų Coby White'o bei Kono Knueppelio.

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Artimiausias rungtynes „76ers“ pirmadienį namuose žais su Čikagos „Bulls“, o „Hornets“ tą pačią dieną savo arenoje priims Detroito „Pistons“.

„Hornets“: Graysonas Allenas 27 (7/10 trit., 4 atk. kam.), Brandonas Milleris 24 (3/8 dvit., 5/12 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Nazas Reidas 14 (4/6 dvit., 0/6 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Moussa Diabate 10 (5/5 dvit., 8 atk. kam.), Royce O'Neale 8 (6 atk. kam.), Ryanas Kalkbrenneris 6 (4 rez. perd.), Tidjane Salaunas 5, Dennis Schroderis (1/5 dvit., 0/6 trit., 7 rez. perd., 4 kld.) ir Sionas Jamesas po 4, Christianas Andersonas 2.

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„76ers“: Tyrese Maxey 38 (9/14 dvit., 4/9 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Anfernee Simonsas 19 (5/9 trit.), Jaylenas Brownas 16 (6/13 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Jabari Walkeris 12 (4/4 dvit., 1/4 trit., 6 atk. kam.), VJ Edgecombe 10 (2/9 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam.), Labaronas Philonas 5, Deanas Wade 4 (5 atk. kam., 10 rez. perd.), Kentavious Caldwell-Pope 3, Ademas Bona 2 (5 atk. kam.).

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