„76ers“ išsigelbėjo Šarlotėje: Maxey šou ir įspūdingas sugrįžimas rungtynių pabaigoje

Filadelfijos klubas išvykoje 109:104 palaužė Šarlotės „Hornets“ krepšininkus, nors ketvirtajame kėlinyje dar turėjo septynių taškų deficitą.
Nugalėtojus į priekį vedė Tyrese'as Maxey, pelnęs net 38 taškus.
Nuo atsarginių suolelio pakilęs Anfernee Simonsas pridėjo 19 taškų, o Jaylenas Brownas surinko 16.
Tuo metu LeBronui Jamesui ir Joelui Embiidui buvo suteiktas poilsis po penktadienį vykusių įtemptų NBA taurės turnyro rungtynių, kuriose „76ers“ 98:93 įveikė Niujorko „Knicks“.
Dėl šio sprendimo sausakimšoje Šarlotės arenoje susirinkę 19 533 žiūrovai neišvydo dviejų Filadelfijos žvaigždžių.
Ketvirtajame kėlinyje iniciatyvą buvo perėmę šeimininkai.Likus penkioms minutėms Brandonas Milleris blokavo V. J. Edgecombe'o metimą iš po krepšio, o kitoje aikštės pusėje atliko tikslų perdavimą Moussa Diabate, kuris užbaigė ataką dėjimu.
Po šio epizodo „Hornets“ pirmavo 97:90.
Vis dėlto „76ers“ nesutriko. A. Simonsas pelnė du svarbius dvitaškius, o likus minutei ir 22 sekundėms T. Maxey baudų metimais išvedė svečius į priekį.
Netrukus V. J. Edgecombe'as pataikė tritaškį iš kairiojo krašto ir padidino Filadelfijos persvarą iki 105:101.
Likus 24 sekundėms Šarlotės gynėjas Sionas Jamesas nepataikė visiškai laisvas iš po krepšio, o T. Maxey dviem baudų metimais padidino svečių pranašumą iki šešių taškų.
B. Milleris likus septynioms sekundėms dar pataikė tritaškį, tačiau J. Brownas dviem baudų metimais įtvirtino „76ers“ pergalę.
Filadelfijos ekipa tritaškius metė 40 proc. taiklumu, nors prie baudų metimo linijos sekėsi gerokai prasčiau – tikslą pasiekė 15 metimų iš 23.
Šarlotės gretose rezultatyviausiai rungtyniavo nuo suolo pakilęs Graysonas Allenas, kuris pelnė 27 taškus ir pataikė net 7 tritaškius iš 10.
B. Milleris pridėjo 24 taškus, pataikydamas 5 tolimus metimus.
„Hornets“ taip pat žaidė antrąsias rungtynes per dvi dienas ir toliau vertėsi be traumų kamuojamų Coby White'o bei Kono Knueppelio.
Artimiausias rungtynes „76ers“ pirmadienį namuose žais su Čikagos „Bulls“, o „Hornets“ tą pačią dieną savo arenoje priims Detroito „Pistons“.
„Hornets“: Graysonas Allenas 27 (7/10 trit., 4 atk. kam.), Brandonas Milleris 24 (3/8 dvit., 5/12 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Nazas Reidas 14 (4/6 dvit., 0/6 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Moussa Diabate 10 (5/5 dvit., 8 atk. kam.), Royce O'Neale 8 (6 atk. kam.), Ryanas Kalkbrenneris 6 (4 rez. perd.), Tidjane Salaunas 5, Dennis Schroderis (1/5 dvit., 0/6 trit., 7 rez. perd., 4 kld.) ir Sionas Jamesas po 4, Christianas Andersonas 2.
„76ers“: Tyrese Maxey 38 (9/14 dvit., 4/9 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Anfernee Simonsas 19 (5/9 trit.), Jaylenas Brownas 16 (6/13 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Jabari Walkeris 12 (4/4 dvit., 1/4 trit., 6 atk. kam.), VJ Edgecombe 10 (2/9 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam.), Labaronas Philonas 5, Deanas Wade 4 (5 atk. kam., 10 rez. perd.), Kentavious Caldwell-Pope 3, Ademas Bona 2 (5 atk. kam.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.