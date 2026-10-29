Jocytės „Golden State Valkyries“ pralaimėjo ir WNBA finalo serijoje rezultatas tapo lygus 3:3

Lietuvės klubas išvykoje 69:80 (15:32, 11:14, 21:17, 22:17) nusileido Atlantos „Dream“ krepšininkėms ir serijos rezultatas tapo lygus – 3:3.
J.Jocytė šiame mače nuo atsarginių žaidėjų suolelio nepakilo ir aikštėje nepasirodė.
Nugalėtojoms Alisha Gray įmetė 23 taškus (5/7 trit.), Rhyne Howard surinko 21 (4/6 trit.), Angel Reese – 15 (14 atk. kam.), Jordin Canada – 10.
Pralaimėjusių gretose rezultatyviausiai žaidė Gabby Williamsas, kuri pelnė 26 taškus (3/9 trit.), Tiffany Hayes surinko 15.
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