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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Buvusi NBA žvaigždė susidūrė su finansiniais sunkumais

2026-10-28 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-28 16:20
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Buvusi Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žvaigždė Paulas Pierce'as atsidūrė sunkioje finansinėje padėtyje ir teismo dokumentuose teigia, kad po visų privalomų išlaidų jam kas mėnesį lieka vos keli tūkstančiai dolerių.

(Scanpix nuotr.)

Buvusi Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žvaigždė Paulas Pierce'as atsidūrė sunkioje finansinėje padėtyje ir teismo dokumentuose teigia, kad po visų privalomų išlaidų jam kas mėnesį lieka vos keli tūkstančiai dolerių.

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Remiantis portalo TMZ gautais teismo dokumentais, P.Pierce'as po kas mėnesį sumokamų teismo nustatytų išlaikymo išmokų vaikams ir buvusiai sutuoktinei, kurios viso siekia 48 tūkstančius JAV dolerių, teturi apie 3 793 JAV dolerius per mėnesį.

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Sportininkas teigia, kad jo pajamos smarkiai krito po to, kai jis neteko darbo televizijoje „Fox Sports“, kur uždirbdavo vidutiniškai po 138 tūkstančius dolerių per mėnesį. Šiuo metu jo metinės pajamos yra kuklesnės: iš „YouTube“ jis gavo apie 10 tūkstančių dolerių, o iš „Fanatics“ – daugiau nei 60 tūkstančių dolerių. Vis dėlto P.Pierce'as tikina, kad šių likusių pajamų „pakanka dabartinėms išlaikymo prievolėms padengti“.

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Teismo dokumentuose jis taip pat atkreipė dėmesį, kad jo buvusi žmona Princess Santiago šiuo metu esą neuždirba nieko, nors anksčiau buvo finansiškai pajėgi. Šiuo metu P.Pierce'as kovoja prieš buvusios sutuoktinės reikalavimus gauti papildomus 40 tūkstančių JAV dolerių teisinėms išlaidoms padengti bei 10 tūkstančių JAV dolerių teismo buhalteriui samdyti, kuris turėtų patikrinti buvusio krepšininko finansus.

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Anksčiau TMZ pranešė, kad P.Pierce'as jau buvo įpareigotas mokėti po 8 tūkstančius JAV dolerių per mėnesį laikinam vaiko išlaikymui bei padengti 100 tūkstančių JAV dolerių Princess teisinių išlaidų sąskaitą.

Nors per savo karjerą NBA P.Pierce'as uždirbo daugiau nei 200 milijonų JAV dolerių, dabar jis teigia besistengiantis išsilaikyti ir nebegaunantis tokių pajamų kaip anksčiau.

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