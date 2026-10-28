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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Nerimas dėl Porzingio ateities: „Warriors“ svarsto mainus, latvis – karjeros pabaigą

2026-10-28 15:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-28 15:51
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San Fransisko „Warriors“ ekipoje vis daugiau abejonių dėl Kristapo Porzingio ateities. Sveikatos problemų kamuojamas Latvijos krepšininkas šį sezoną dar nežaidė, o klubo vadovybė beveik nebesitiki jo sugrįžimo į aikštę.

Kristapas Porzingis | Scanpix nuotr.

San Fransisko „Warriors“ ekipoje vis daugiau abejonių dėl Kristapo Porzingio ateities. Sveikatos problemų kamuojamas Latvijos krepšininkas šį sezoną dar nežaidė, o klubo vadovybė beveik nebesitiki jo sugrįžimo į aikštę.

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Kaip praneša ESPN žurnalistas Anthony Slateris, „Warriors“ jau svarsto galimybę išmainyti 31-erių vidurio puolėją į kitą aukštaūgį.

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„Klubo šaltiniai ir toliau reiškia itin didelį pesimizmą dėl galimybės, kad Porzingis dar kada nors apsivilks „Warriors“ marškinėlius. Vis dėlto jis gali padėti organizacijai kitu būdu, nes jo kontraktas, pagal kurį kitam sezonui garantuoti tik 3 mln. JAV dolerių, gali būti vertingas vykdant mainus“, – rašė A. Slateris.

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Panašu, kad San Fransisko klubas galimam latvio praradimui ruošėsi dar prieš prasidedant sezonui.

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„Nuo tada, kai likus dienai iki treniruočių stovyklos pradžios Porzingis pranešė negalėsiantis dalyvauti, klubo vadovybė nurodė Steve'ui Kerrui rengti komandą taip, tarsi Porzingio apskritai nebūtų“, – atskleidė žurnalistas.

K. Porzingio situacija kelia nerimą ne tik dėl jo ateities „Warriors“ klube, bet ir dėl galimybės apskritai tęsti profesionalaus krepšininko karjerą.

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Pranešama, kad latvis rimtai svarsto galimybę baigti karjerą dėl užsitęsusių sveikatos problemų, susijusių su posturalinės ortostatinės tachikardijos sindromu (POTS).

Tai autonominės nervų sistemos sutrikimas, dėl kurio atsistojus gali smarkiai padažnėti širdies ritmas, pasireikšti galvos svaigimas, silpnumas ir didelis nuovargis.

„Warriors“ jau anksčiau oficialiai paskelbė, kad artimiausiu metu nesitiki sulaukti Latvijos žvaigždės komandoje.

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K. Porzingis nedalyvavo klubo žiniasklaidos dienoje, praleido visą treniruočių stovyklą ir pasirengimo sezonui rungtynes.

Praėjusią vasarą latvis su „Warriors“ pasirašė dvejų metų 40 mln. JAV dolerių vertės sutarties pratęsimą.

Vis dėlto kitam sezonui garantuota vos 3 mln. JAV dolerių suma, todėl jo kontraktas gali tapti patraukliu mainų objektu kitoms NBA komandoms.

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