Jocytės atstovaujama „Golden State Valkyries“ atsidūrė per pergalę nuo titulo

Serijos iki keturių pergalių rezultatas tapo 3:2, tad lietuvės klubas atsidūrė per žingsnį nuo titulo. Tiesa, J.Jocytė buvo registruota mačui, bet ant parketo nepasirodė.
„Golden State Valkyries“ serijoje atsiliko 1:2, bet dabar perėmė iniciatyvą.
Nugalėtojų gretose Veronica Burton ir Kiah Stokes pelnė po 13 taškų, Tiffany Hayes ir Cecilia Zandalasini pridėjo po 12 taškų. Atlantos komandoje išsiskyrė Rhyne Howard, surinkusi 20 taškų, Jordin Canada įmetė 12, o Allisha Gray – 10 taškų.
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