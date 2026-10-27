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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Antetokounmpo prabilo apie „Heat“ problemas ir stojo ginti Adebayo

2026-10-27 08:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 08:11
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Majamio „Heat“ sezoną pradėjo keturiais pralaimėjimais iš eilės, tačiau komandos žvaigždė Giannis Antetokounmpo ragina neskubėti daryti išvadų.

Antetokounmpo | Scanpix nuotr.

Majamio „Heat“ sezoną pradėjo keturiais pralaimėjimais iš eilės, tačiau komandos žvaigždė Giannis Antetokounmpo ragina neskubėti daryti išvadų.

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31-erių graikas po nesėkmės 109:113 prieš Dalaso „Mavericks“ pripažino, kad komanda vis dar ieško savojo žaidimo, o pernelyg didelis noras kuo greičiau pasiekti rezultatą gali tik dar labiau apsunkinti situaciją.

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„Man atrodo, kad kartais kažko taip stipriai nori, jog lemiamą akimirką tiesiog sustingsti. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, reikia giliai įkvėpti, atsipalaiduoti ir tiesiog žaisti krepšinį“, – po rungtynių kalbėjo G. Antetokounmpo.

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Prieš „Mavericks“ graikas užfiksavo pirmąjį trigubą dublį vilkėdamas „Heat“ marškinėlius – pelnė 29 taškus, atkovojo 15 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

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Vis dėlto net ir tokio pasirodymo pergalei nepakako.

Po nesėkmingo sezono starto vis daugiau kritikos sulaukia Bamas Adebayo, kuriam kol kas sunkiai sekasi atrasti savo vaidmenį puolime šalia naujojo komandos lyderio.

Tačiau G. Antetokounmpo nesutiko, kad dėl Majamio ekipos problemų reikėtų išskirti vieną krepšininką.

„Tai liečia ne tik Bamą, bet ir mus visus. Kiekvienas bandome suprasti, kur yra mūsų vieta ir ką turime daryti“, – komandos draugą gynė graikas.

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Prieš sezoną „Heat“ buvo keliami dideli lūkesčiai, todėl keturi pralaimėjimai iš eilės tapo nemalonia staigmena.

G. Antetokounmpo neslėpė, kad ir pats yra kiek nustebęs dėl tokios sezono pradžios, tačiau pabrėžė, jog panikuoti dar gerokai per anksti.

„Mūsų dar laukia 78 rungtynės. Mes viską išsiaiškinsime“, – tikino puolėjas.

„Visiems reikia giliai įkvėpti ir galiausiai mes rasime sprendimus. Negalime spausti panikos mygtuko ir pradėti panikuoti, nes tuomet situacija tik dar labiau pablogės“, – pridūrė G. Antetokounmpo.

Eriko Spoelstros treniruojama „Heat“ ekipa pirmosios sezono pergalės sieks trečiadienį, kai išvykoje susitiks su Atlantos „Hawks“.

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