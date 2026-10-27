Įspūdingai žaidęs Flaggas paliko „Heat“ be pergalių

Majamio klubas namuose 109:113 nusileido Dalaso „Mavericks“ krepšininkams, kuriuos į pergalę vedė vos 19 metų Cooperis Flaggas.
NBA naujokas surengė vieną įspūdingiausių savo jaunos karjeros pasirodymų – pelnė 29 taškus, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 6 kamuolius, perėmė 5 kamuolius ir blokavo 3 metimus.
Vien per ketvirtąjį kėlinį C. Flaggas surinko 12 taškų, o lemiamomis akimirkomis pasižymėjo ir gynyboje.
Likus 31 sekundei iki rungtynių pabaigos, „Mavericks“ pirmaujant dviem taškais, amerikietis blokavo Andrew Wigginso tritaškį, kuris būtų išvedęs „Heat“ į priekį.
Dalaso ekipoje PJ Washingtonas pridėjo 20 taškų, Kyrie Irvingas – 18, o Walteris Claytonas jaunesnysis surinko 15.
Tuo metu G. Antetokounmpo užfiksavo pirmąjį trigubą dublį nuo persikėlimo į Majamį.Graikas pelnė 29 taškus, atkovojo 15 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų, tačiau jo pastangų pergalei nepakako.
Davionas Mitchellas šeimininkams pridėjo 21 tašką.
Rungtynių pradžioje geriau sekėsi svečiams, kurie pirmojo kėlinio viduryje pirmavo 19:11. Vis dėlto Majamio krepšininkai atsakė įspūdinga atkarpa 37:17 ir susikrovė 12 taškų pranašumą. Tai buvo didžiausia „Heat“ persvara per pirmąsias ketverias sezono rungtynes.
Tačiau išlaikyti iniciatyvos šeimininkams nepavyko. Į ilgąją pertrauką „Mavericks“ išėjo pirmaudami 53:52.
Po pertraukos „Heat“ dar kartą buvo pabėgusi dešimties taškų skirtumu, bet prieš lemiamą ketvirtį turėjo tik minimalų pranašumą – 84:83.
Ketvirtojo kėlinio viduryje Dalaso ekipa persvėrė rezultatą ir iki susitikimo pabaigos išsaugojo iniciatyvą.
Majamio klubui skaudžiai atsiliepė ir netaiklūs baudų metimai. Šeimininkai prametė net 11 baudų iš 25.
„Heat“ sezoną keturiais pralaimėjimais pradėjo vos penktą kartą klubo istorijoje. Paskutinį kartą taip buvo nutikę 2008–2009 metų sezone.
Artimiausias rungtynes „Mavericks“ trečiadienį namuose žais su Oklahomos „Thunder“, o „Heat“ tą pačią dieną išvykoje susitiks su Atlantos „Hawks“.
„Heat“: Giannis Antetokounmpo 29 (10/19 dvit., 2/4 trit., 14 atk. kam., 11 rez. perd., 5 kld.), Davionas Mitchellas 21 (7/10 dvit., 2/5 trit., 4 kld.), Andrew Wigginsas (6/7 dvit., 0/5 trit.) ir Pelle Larssonas (4 rez. perd.) po 12, Bobby Portis 10 (0/5 dvit., 3/6 trit., 12 atk. kam.), Bamas Adebayo 8 (3/5 dvit., 0/5 trit., 8 atk. kam.), Klay Thompsonas (2/7 trit.) ir Dru Smithas po 6, Timas Hardaway 5 (1/4 trit.).
„Mavericks“: Cooperis Flaggas 29 (10/15 dvit., 2/8 trit., 6 atk. kam., 5 per. kam., 11 rez. perd., 5 kld.), P.J. Washingtonas 20 (4/11 trit., 9 atk. kam.), Kyrie Irvingas 18 (5/6 dvit., 2/11 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Walteris Claytonas 15 (4/5 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Maxas Christie 11 (3/6 trit., 5 atk. kam.), Danielius Gaffordas 8 (4/5 dvit., 9 atk. kam.), Morezas Johnsonas ir Zaccharie Risacheris (1/7 dvit., 1/6 trit., 8 atk. kam.) po 6.
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