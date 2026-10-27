Buzelis prieš Bostoną fiksavo dviženklį rezultatyvumą

Tiago Splitterio auklėtiniai išvykoje net 99:134 neprilygo Bostono „Celtics“ (2/1) krepšininkams, kurie rungtynių eigą galutinai perlaužė po ilgosios pertraukos.
Nugalėtojų gretose įspūdingą pasirodymą surengė Paytonas Pritchardas, pelnęs 28 taškus.Gynėjas vien per trečiąjį kėlinį surinko 19 taškų ir pataikė visus 5 mestus tritaškius. Bostono klubas šią rungtynių atkarpą laimėjo 39:21.
Jaysonas Tatumas prie pergalės pridėjo 23 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus, o Paulas George'as surinko 16 taškų.
„Bulls“ gretose rezultatyviausiai žaidė Normanas Powellas, pelnęs 20 taškų.
Matas Buzelis pralaimėjusiems per 22 minutes įmetė 11 taškų (1/2 dvit., 2/4 trit., 3/4 baud.), sugriebė ir „pavogė“ po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tačiau po dukart suklydo ir prasižengė.
Šeimininkai pirmavo nuo pirmųjų rungtynių minučių ir nė karto neleido varžovams persverti rezultato.
Antrojo kėlinio pradžioje „Celtics“ pranašumas siekė 16 taškų, o į ilgąją pertrauką komandos išėjo Bostonui pirmaujant 12 taškų skirtumu.
Pirmoje rungtynių pusėje ypač išsiskyrė J. Tatumas, pelnęs 19 taškų. Puolėjas pirmąjį kėlinį užbaigė dvitaškiu su sirena, o antrojo pabaigoje pataikė tolimą tritaškį, likus vos 0,8 sekundės.
Po ilgosios pertraukos iniciatyvą visiškai perėmė Bostono krepšininkai. Trečiojo kėlinio pabaigoje P. George'as, P. Pritchardas ir Samas Hauseris per 93 sekundes pataikė po tritaškį ir padidino šeimininkų pranašumą iki 89:70.
Dar po dviejų minučių P. Pritchardas realizavo du tolimus metimus iš eilės, o „Celtics“ jau pirmavo 101:73.
Per trečiąjį ketvirtį Bostono ekipa pataikė 8 tritaškius iš 13 ir prieš lemiamą rungtynių dalį turėjo net 30 taškų persvarą.
Tuo metu „Bulls“ ir toliau kamavo problemos atakuojant iš toli. Prieš šį susitikimą Čikagos klubas pagal tritaškių pataikymą buvo prasčiausias NBA – realizavo vos 22,6 proc. tolimų metimų.
Rungtynėse su „Celtics“ svečiai nepataikė 15 iš pirmųjų 19 tritaškių, o susitikimą baigė realizavę 12 tolimų metimų iš 44.
Bostonui tai buvo antroji pergalė iš eilės. Ankstesnėse rungtynėse „Celtics“ įveikė NBA čempionų titulą ginančią Niujorko „Knicks“ ekipą, o J. Tatumas tuomet pelnė 36 taškus.
Artimiausias rungtynes „Bulls“ trečiadienį namuose žais su „Knicks“, o „Celtics“ antradienį priims Bruklino „Nets“.
„Celtics“: Paytonas Pritchardas 28 (3/6 dvit., 7/10 trit., 4 rez. perd.), Jaysonas Tatumas 23 (5/12 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Paulas George 16 (2/7 dvit., 3/7 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Hugo Gonzalezas 13 (5 atk. kam.), Samas Hauseris 11 (3/4 trit., 4 atk. kam.), Mitchellas Robinsonas (7 atk. kam.) ir Neemias Queta (3/5 dvit., 5 atk. kam.) po 7, Luka Garza ir Mike Conley po 6, Derrickas White 5 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 6 kld.), Jordanas Walshas 4, Chris Cenac ir Ronas Harperis po 3, Bayloras Scheiermanas 2 (6 atk. kam.).
„Bulls“: Normanas Powellas 20 (4/7 trit., 4 per. kam.), Calebas Wilsonas 17 (6/10 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam.), Matas Buzelis (2/4 trit.) ir Joshas Giddey (1/4 trit., 4 rez. perd.) po 11, Leonardas Milleris 9 (9 atk. kam.), Tre Jonesas 8, Jalenas Smithas 7 (2/5 trit., 6 atk. kam.), Tobe Awaka (6 atk. kam.) ir Jordanas Hawkinsas po 4, Buddy Hieldas 3, Zachas Collinsas ir Dailynas Swainas po 2, Isaac Okoro 1 (4 rez. perd.).
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