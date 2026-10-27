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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Bucks“ nutraukė nesėkmių seriją: padėjo svarbus Jakučionio metimas

2026-10-27 06:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 06:35
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Pirmąją pergalę naujajame NBA sezone iškovojo Kasparo Jakučionio atstovaujama Milvokio „Bucks“ (1/3) ekipa.

Jakučionis | Scanpix nuotr.

Pirmąją pergalę naujajame NBA sezone iškovojo Kasparo Jakučionio atstovaujama Milvokio „Bucks“ (1/3) ekipa.

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Lietuvio komanda namuose 110:102 palaužė Indianos „Pacers“ krepšininkus ir nutraukė trijų pralaimėjimų seriją.

K. Jakučionis nugalėtojams per 21 žaidimo minutę surinko 7 taškus (1/1 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, tačiau prasižengė 3 kartus bei suklydo 2 sykius.

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„Bucks“ taip pat išvengė prasčiausio sezono starto per beveik 50 metų. Paskutinį kartą keturiais pralaimėjimais iš eilės Milvokio klubas sezoną pradėjo 1976–1977 metais, kai pralaimėjo pirmąsias penkerias rungtynes ir sezoną baigė su 30 pergalių bei 52 nesėkmėmis.

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Nugalėtojus į priekį vedė Tyleris Herro, kuris pelnė 23 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

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Ryanas Rollinsas pridėjo 19 taškų, Kyle’as Kuzma – 17, o Kel’elas Ware’as surinko 16 taškų ir atkovojo 14 kamuolių.

Pastarasis dvigubu dubliu pasižymėjo antrąsias rungtynes iš eilės.

„Pacers“ gretose rezultatyviausiai žaidė Tyrese’as Haliburtonas, pelnęs 22 taškus, atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus ir atkovojęs 6 kamuolius.

Pascalis Siakamas surinko 20 taškų, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Rungtynių nugalėtojas sprendėsi ketvirtajame kėlinyje, kurio pradžioje rezultatas buvo lygus – 86:86.

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Po „Pacers“ klaidos Nate’as Amentas įdėjo kamuolį į krepšį ir išvedė „Bucks“ į priekį. Šis epizodas pradėjo šeimininkų spurtą 8:0, o Indianos krepšininkai prametė pirmuosius šešis ketvirtojo kėlinio metimus.

Įpusėjus lemiamam ketvirčiui Milvokio klubas pirmavo 101:92, tačiau P. Siakamas pelnė šešis taškus iš eilės ir sumažino svečių atsilikimą iki trijų taškų.

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Svarbiu momentu iniciatyvos ėmėsi K. Jakučionis, pataikęs tritaškį ir padėjęs šeimininkams susigrąžinti saugesnį pranašumą.

Netrukus dar vieną tolimą metimą realizavo K. Kuzma, o „Bucks“ pergalės iš rankų nebepaleido.

Nors Mylesas Turneris pelnė vos 6 taškus, rungtynių pabaigoje jis atliko kelis svarbius veiksmus gynyboje. Aukštaūgis taip pat atkovojo kamuolį puolime, po kurio K. Kuzma pataikė reikšmingą tritaškį.

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„Pacers“ šiame susitikime vertėsi be kelių svarbių žaidėjų. Ankstesnėse rungtynėse su Bruklino „Nets“, kurias Indiana laimėjo 136:109, kairę čiurną pasitempė Ivica Zubacas.

Dėl traumų taip pat nežaidė T. J. McConnellas, Andrew Nembhardas ir Benas Sheppardas.

Artimiausias rungtynes „Bucks“ trečiadienį namuose žais su Hjustono „Rockets“, o „Pacers“ tą pačią dieną priims Filadelfijos „76ers“.

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„Bucks“: Tyleris Herro 23 (4/8 dvit., 3/6 trit., 10 atk. kam., 7 rez. perd.), Ryanas Rollinsas 19 (4/7 dvit., 3/7 trit., 4 rez. perd.), Kyle Kuzma 17 (4/6 trit., 7 atk. kam.), Kel'elas Ware 16 (7/9 dvit., 0/4 trit., 14 atk. kam.), Jaime Jaquezas 8 (4/9 dvit., 0/4 trit., 6 atk. kam.), Nate Amentas (2/6 dvit.) ir Kasparas Jakučionis (4 atk. kam., 5 rez. perd.) po 7, Mylesas Turneris 6 (9 atk. kam., 4 rez. perd., 4 blk.), Braydenas Burriesas 4, AJ Greenas 3 (1/6 trit., 4 atk. kam.).

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„Pacers“: Tyrese Haliburtonas 22 (4/7 dvit., 4/10 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd.), Pascalis Siakamas 20 (7/13 dvit., 1/4 trit., 13 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Obi Toppinas 14 (4/6 dvit., 2/7 trit., 6 atk. kam.), Aaronas Nesmithas 13 (3/7 trit.), Jarace Walkeris 10 (1/5 dvit., 2/7 trit., 8 atk. kam.), Kelly Oubre 9, Jay Huffas 6 (3/5 dvit., 6 atk. kam.), Quentonas Jacksonas 4 (4 rez. perd.), Larry Nance (0/5 trit.) ir Jalenas Slawsonas po 2.

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