Krivas ir Juzėnas pademonstravo puikų žaidimą NCAA pasirengimo rungtynėse

Arizonos universiteto „Wildcats“ namie 82:67 (40:32, 42:35) nugalėjo San Diego valstybinio universiteto „Aztecs“.
Motiejus Krivas nugalėtojams per 30 minučių surinko 17 taškų (3/8 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 11/14 baudų metimų), 15 atkovotų ir 2 perimtus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 4 blokus, rezultatyvų perdavimą ir 2 pražangas.
Can't climb Mt. Krivas https://t.co/RwDf9Za5kq— Arizona Basketball (@ArizonaMBB) October 17, 2026
Ugnius Jaruševičius ant parketo praleido 10 minučių, taškų nepelnė (0/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 0/2 baudų metimų), bet laimėjo penkias kovas po krepšiais, perėmė ir prarado po kamuolį bei 2 sykius prasižengė.
15 taškų prie pergalės pridėjo Calebas Holtas (7 atk. kam.), 13 – Ivanas Kharchenkovas (12 atk. kam., 1/6 tritaškių, 4 rez. perd.), po 12 – Derekas Dixonas ir J.J.Mandaquitas (3/10 metimų, 4 rez. perd.), 10 – Maksimas Brnovičius.
Varžovams 17 taškų sumetė Isaiah Sy (3/5 tritaškių), po 15 – Chance’as Gladdenas (5 atk. kam.) ir Tae’us Simmonsas (8 atk. kam., 4 klaidos), 12 – Jeremiah Cherry (9 atk. kam.).
Tuo tarpu Saint Mary’s universiteto „Gaels“ nusileido Jutos valstybinio universiteto „Aggies“ – 89:97 (34:44, 55:53).
Mantas Juzėnas ėmėsi „Gaels“ lyderio vaidmens – 29 minutės, 24 taškai (3/6 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 3/5 baudų metimų), 8 atkovoti, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 4 pražangos.
Mantas is on FIRE 🔥 #GaelsRise https://t.co/u2iq32kPG8— Saint Mary's Hoops (@saintmaryshoops) October 18, 2026
12 taškų pridėjo Vangelis Zougris (14 atk. kam.), po 11 – Dariusas Bivinsas (4 rez. perd., 5/13 metimų) ir Rory Hawke’as (3/4 tritaškių).
Nugalėtojams 22 taškus surinko Kingstonas Tosi (6 atk. kam., 8/11 dvitaškių), 16 – Dallinas Hallas (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), 15 – Braydenas Boe (5 atk. kam.), 10 – Solomonas Callaghanas.
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