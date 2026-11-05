FK „Kauno Žalgirio“ žvilgsnis į varžovą – pralaimėjimo skonio šį sezoną dar nepajutęs „Lugano“

Prieš artėjančią dvikovą kviečiame iš arčiau susipažinti su būsimų žalgiriečių varžovų istorija, pastarųjų metų pasiekimais ir šio sezono rezultatais.
ISTORIJA. 1908 m. liepos 28 d. įkurtas „Lugano“ klubas savo istoriją skaičiuoja jau 118 metų. Netoli sienos su Italija įsikūręs klubas didžiausias pergales šalies čempionate iškovojo dar praėjusio amžiaus pirmoje pusėje.
„Lugano“ futbolininkai tris kartus tapo Šveicarijos čempionais – 1938, 1941 ir 1949 m., o šalies taurės turnyre triumfavo keturis sykius – 1931, 1968, 1993 ir 2022 m.
NUO BANKROTO IKI EUROPOS. Nors praėjusiame amžiuje „Lugano“ buvo vienas pajėgiausių šalies klubų, XXI a. pradžioje būsimi žalgiriečių varžovai paskelbė apie komandos bankrotą.
2003 m. dėl didelių finansinių sunkumų klubas buvo priverstas nutraukti veiklą, o naujai įkurta komanda savo kelią pradėjo vos penktajame Šveicarijos futbolo divizione. Vis dėlto jau 2004 m. susijungimas su „Malcantone Agno“ ekipa leido klubui sugrįžti į antrąjį šalies divizioną, o 2008 m., minint šimtąsias įkūrimo metines, komandai buvo sugrąžintas istorinis „FC Lugano“ pavadinimas.
Dar vieno svarbaus žingsnio teko palaukti iki 2015 m., kai po 14 metų pertraukos „Lugano“ futbolininkai sugrįžo į aukščiausią Šveicarijos futbolo lygą, kurioje rungtyniauja iki šiol.
Naujas etapas „Lugano“ istorijoje taip pat prasidėjo 2021 m. rugpjūtį, kai klubą įsigijo amerikiečių milijardierius Joe Mansueto. Rezultatų ilgai laukti nereikėjo – jau 2022 m. „Lugano“ futbolininkai po 29 metų pertraukos triumfavo Šveicarijos taurės turnyre, kurio finale net 4:1 sutriuškino „St. Gallen“ komandą, o 2023–2024 m. sezone Šveicarijos lygoje užėmė antrąją vietą.
NAUJI NAMAI. Šis sezonas „Lugano“ klubui ypatingas ir dėl dar vienos priežasties – 2026 m. vasarą komanda atsisveikino su net 75 metus jos namais buvusiu „Cornaredo“ stadionu.
Gegužės 17 d. paskutinėse rungtynėse senajame stadione „Lugano“ futbolininkai 4:0 sutriuškino „Basel“ ekipą, užsitikrino trečiąją vietą Šveicarijos čempionate ir kelialapį į UEFA Konferencijų lygos atranką, o gegužės pabaigoje duris atvėrė naujoji „AIL Arena“.
Būtent šiame stadione ketvirtadienį pirmą kartą istorijoje lankysis ir FK „Kauno Žalgirio“ futbolininkai.
KELIAS Į EUROPĄ. Šio sezono UEFA Konferencijų lygos atranką „Lugano“ futbolininkai pradėjo nuo antrojo etapo, kuriame susitiko su Kosovo „Dukagjini“ ekipa. Pirmosiose rungtynėse namuose šveicarai varžovus įveikė minimaliu rezultatu 1:0, tačiau atsakomosiose rungtynėse Kosove surengė tikrą įvarčių fiestą ir pergalę iškovojo net 5:1.
Trečiajame atrankos etape Šveicarijos klubo laukė Farerų Salų „NSI Runavik“ komanda. Pirmąją akistatą namuose „Lugano“ ekipa laimėjo 2:0, tačiau atsakomosiose rungtynėse varžovai panaikino dviejų įvarčių deficitą, bet galiausiai šveicarai sugebėjo atsitiesti, mušė dar du įvarčius ir užsitikrino vietą lemiamame atrankos etape (4:2).
Pastarajame „Lugano“ futbolininkams teko rimtesnis išbandymas – Tel Avivo „Maccabi“ klubas iš Izraelio. Pirmąsias rungtynes šveicarai savo aikštėje laimėjo 2:1, o atsakomajame susitikime išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1. Taip „Lugano“ ekipa bendru rezultatu 3:2 eliminavo Tel Avivo komandą ir pateko į UEFA Konferencijų lygos pagrindinį etapą.
Per šešerias atrankos rungtynes šveicarai iškovojo keturias pergales, dukart sužaidė lygiosiomis, nepatyrė nė vieno pralaimėjimo ir iš viso mušė net 13 įvarčių.
STARTAS KONFERENCIJŲ LYGOJE. Šio sezono UEFA Konferencijų lygos pagrindinį etapą „Lugano“ futbolininkai pradėjo dviem skambiomis pergalėmis, per kurias pelnė net aštuonis įvarčius.
Pirmosiose rungtynėse Šveicarijos klubas namuose priėmė Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą. Atkakliame susitikime „Lugano“ futbolininkai didžiąją mačo dalį buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje, bet galiausiai palaužė Serbijos klubą rezultatu 3:2 ir įsirašė pirmuosius tris taškus.
Dar įspūdingesnį pasirodymą šveicarai surengė antrajame ture, kai išvykoje net 5:2 sutriuškino Ispanijos aukščiausioje lygoje rungtyniaujančią „Getafe“ komandą.
BE PRALAIMĖJIMŲ. Įspūdingą sportinę formą „Lugano“ futbolininkai demonstruoja ir vietiniame Šveicarijos čempionate, kuriame po 12 turų dar nėra patyrę nė vieno pralaimėjimo.
Per pirmąsias 12 rungtynių būsimi žalgiriečių varžovai iškovojo net 11 pergalių, kartą sužaidė lygiosiomis ir su 34 taškais užtikrintai pirmauja turnyro lentelėje. Per šią atkarpą „Lugano“ futbolininkai varžovams įmušė net 36 įvarčius, o į savo vartus praleido vos 10. Nuo antrąją vietą užimančios ekipos būsimi žalgiriečių varžovai jau dabar yra atitrūkę devyniais taškais.
PATYRĘ LYDERIAI. „Lugano“ komandos sudėtyje netrūksta ir tarptautinės patirties sukaupusių futbolininkų. Vienas ryškiausių komandos vardų – 35-erių šveicaras Renato Steffenas, per savo karjerą rungtyniavęs Vokietijos „Wolfsburg“ klube ir atstovavęs Šveicarijos nacionalinei rinktinei.
Puolimo grandyje išsiskiria 35-erių vokietis Kevinas Behrensas, anksčiau rungtyniavęs Berlyno „Union“ ir „Wolfsburg“ komandose. Šio sezono UEFA Konferencijų lygoje puolėjas jau yra pelnęs septynis įvarčius per aštuonerias rungtynes, įskaitant atrankos etapą.
Komandoje taip pat rungtyniauja buvęs Šveicarijos rinktinės puolėjas Albianas Ajeti, saugas Anto Grgičius ir vienas perspektyviausių ekipos jaunųjų futbolininkų – 18-metis hondūrietis Dereckas Moncada.
Dvikova tarp FK „Kauno Žalgirio“ ir „Lugano“ komandų prasidės ketvirtadienį 22.00 val. Lietuvos laiku.
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