Sakramente – ryškus Sabonis ir dar vienas Dončičiaus šou

Los Andželo ekipa išvykoje 116:103 įveikė Sakramento „Kings“ krepšininkus, kuriems tai buvo septintasis pralaimėjimas šį sezoną.
Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo L. Dončičius, pelnęs 40 taškų, atkovojęs 9 kamuolius ir atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus. Slovėnas pataikė 6 tritaškius ir realizavo 12 baudų metimų iš 13.
Tai buvo jau šeštosios iš eilės gynėjo rungtynės, kuriose jis pelnė bent 35 taškus. Austinas Reavesas prie pergalės pridėjo 21 tašką.
Per pirmąsias aštuonerias savo sezono rungtynes L. Dončičius iš viso surinko 308 taškus ir pranoko legendinio Michaelo Jordano pasiekimą.
1988–1989 metų sezone M. Jordanas per pirmuosius aštuonis susitikimus buvo pelnęs 303 taškus. Nuo to laiko nė vienam NBA žaidėjui nebuvo pavykę peržengti 300 taškų ribos per pirmąsias aštuonerias rungtynes.
Daugiau taškų per tokį laikotarpį NBA istorijoje yra surinkęs tik Wiltas Chamberlainas, kuriam tai pavyko tris kartus. Įspūdingiausią rezultatą jis užfiksavo 1962–1963 metų sezone, kai per aštuonerias rungtynes pelnė net 418 taškų.
„Kings“ gretose rezultatyviausias buvo naujokas Darius Acuffas jaunesnysis, surinkęs 22 taškus ir atlikęs 12 rezultatyvių perdavimų. Zachas LaVine’as pridėjo 21 tašką.
Domantas Sabonis per 35 žaidimo minutes įmetė 16 taškų (5/10 dvit., 6/9 baud.), sugriebė 17 atšokusių kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, bet kartą pažeidė taisykles bei suklydo 2 sykius.
Sakramento komanda nesugebėjo pratęsti sėkmės po pirmadienį iškovotos pirmosios sezono pergalės prieš Dalaso „Mavericks“. „Kings“ pralaimėjo visas trejas namuose žaistas rungtynes.
Susitikimas taip pat pažymėtas incidentu trečiojo kėlinio pabaigoje.
Kamuoliui išskriejus už aikštės ribų, vienas prie galinės linijos sėdėjęs sirgalius agresyviai metė jį teisėjai Chelisai Painter. L. Dončičius iškart parodė į sirgalių ir jam kažką pasakė, o netrukus apsaugos darbuotojai išvedė žiūrovą iš arenos.
Kitose rungtynėse „Lakers“ namuose priims Portlando „Trail Blazers“, o „Kings“ susitiks su San Antonijaus „Spurs“.
„Kings“: Darius Acuffas 22 (5/13 dvit., 3/11 trit., 12 rez. perd., 4 kld.), Zachas LaVine 21 (3/7 dvit., 3/7 trit., 4 atk. kam., 6 kld.), Domantas Sabonis 16 (5/10 dvit., 17 atk. kam.), De'Andre Hunteris 14 (3/5 dvit., 1/5 trit.), Malikas Monkas 13 (2/8 dvit., 3/8 trit.), Precious Achiuwa 7 (2/5 dvit.), Dylanas Cardwellas 4 (6 atk. kam.), Leaky Blackas (6 atk. kam.) ir Emanuelas Sharpas po 3.
„Lakers“: Luka Dončičius 40 (5/10 dvit., 6/13 trit., 9 atk. kam., 7 rez. perd., 6 kld.), Austinas Reavesas 21 (6/11 dvit., 1/4 trit., 4 rez. perd.), Walkeris Kessleris 15 (6/8 dvit., 8 atk. kam., 4 blk.), Ziaire Williamsas (1/4 trit., 4 atk. kam.) ir Collinas Sextonas po 10, Jake LaRavia 9, Quentinas Grimesas 6, Matisse Thybulle 3 (1/5 trit.), Sandro Mamukelashvili 2 (6 atk. kam.).
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