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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

42 taškus pelnęs Gilgeousas-Alexanderis antrą kartą per tris dienas nubaudė „Cavaliers“

2026-11-05 06:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 06:27
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Oklahomos „Thunder“ NBA čempionate antrą kartą per tris dienas įveikė Klivlando „Cavaliers“ krepšininkus.

Gilgeousas-Alexanderis | Scanpix nuotr.

Oklahomos „Thunder“ NBA čempionate antrą kartą per tris dienas įveikė Klivlando „Cavaliers“ krepšininkus.

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Šį kartą namuose rungtyniavusi „Thunder“ ekipa varžovus palaužė rezultatu124:116.

Nugalėtojus į priekį vedė Shai Gilgeousas-Alexanderis, pelnęs 42 taškus ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. Gynėjas pataikė 11 dvitaškių ir tritaškių iš 26, įskaitant 5 tritaškius iš 11. Jis dar realizavo 15 baudų metimų iš 19.

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Ajay Mitchellas pridėjo 23 taškus, o naujokas Bennettas Stirtzas surinko 16 taškų ir pataikė 4 tritaškius iš 7.

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„Cavaliers“ gretose rezultatyviausias buvo Donovanas Mitchellas, pelnęs 27 taškus. Jamesas Hardenas pridėjo 19 taškų, o Evanas Mobley surinko dvigubą dublį – 16 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.

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„Thunder“ užtikrintai pradėjo rungtynes ir antrajame kėlinyje buvo įgijusi net 25 taškų persvarą. Vis dėlto Klivlando ekipa dar iki ilgosios pertraukos surengė spurtą 19:10 ir sumažino atsilikimą iki 44:60.

Trečiąjį kėlinį svečiai pradėjo devyniais taškais be atsako ir priartėjo iki 53:60.

Oklahomos komanda atlaikė varžovų spaudimą ir vėl padidino pranašumą. Po B. Stirtzo tritaškio šeimininkai pirmavo 87:74, o vėliau skirtumas išaugo iki 19 taškų (96:77).

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Likus mažiau nei dviem minutėms „Thunder“ dar turėjo 13 taškų persvarą (115:102), tačiau D. Mitchellas pataikė tris tritaškius iš eilės ir likus 46,7 sekundėms sumažino atsilikimą iki 111:117.

Nepaisant įspūdingo varžovų spurto, šeimininkai išsaugojo pergalę.

Oklahomos klubas per pastarąsias penkerias rungtynes iškovojo tris pergales, nors dėl ilgalaikių traumų neteko trijų starto penketo žaidėjų.

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Kitose rungtynėse „Thunder“ išvykoje susitiks su Memfio „Grizzlies“, o „Cavaliers“ namuose priims Filadelfijos „76ers“.

„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 42 (6/15 dvit., 5/11 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.), Ajay Mitchellas 23 (8/14 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Bennettas Stirtzas 16 (4/7 trit.), Kenrichas Williamsas 13 (3/5 trit., 4 atk. kam.), Aday Mara (4/6 dvit., 5 atk. kam.) ir Jaredas McCainas (2/5 dvit., 1/6 trit.) po 9, Alexas Caruso 7 (4 atk. kam.), Isaiahas Hartensteinas 3 (12 atk. kam., 4 rez. perd.), Micahas Peavy 2 (9 atk. kam.).

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„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 27 (5/7 dvit., 5/10 trit., 6 rez. perd.), Jamesas Hardenas 19 (2/8 dvit., 3/8 trit., 9 atk. kam., 6 rez. perd.), Evanas Mobley 16 (6/10 dvit., 1/5 trit., 10 atk. kam.), Mario Hezonja 12 (2/6 trit., 8 atk. kam.), Tyrese Proctoras 11, Samas Merrillas 10 (2/4 trit., 7 atk. kam.), Meleekas Thomas 9 (3/7 trit.), Thomas Bryantas 8, Tristanas Enaruna 4 (4 atk. kam.).

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