42 taškus pelnęs Gilgeousas-Alexanderis antrą kartą per tris dienas nubaudė „Cavaliers“

Šį kartą namuose rungtyniavusi „Thunder“ ekipa varžovus palaužė rezultatu124:116.
Nugalėtojus į priekį vedė Shai Gilgeousas-Alexanderis, pelnęs 42 taškus ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. Gynėjas pataikė 11 dvitaškių ir tritaškių iš 26, įskaitant 5 tritaškius iš 11. Jis dar realizavo 15 baudų metimų iš 19.
Ajay Mitchellas pridėjo 23 taškus, o naujokas Bennettas Stirtzas surinko 16 taškų ir pataikė 4 tritaškius iš 7.
„Cavaliers“ gretose rezultatyviausias buvo Donovanas Mitchellas, pelnęs 27 taškus. Jamesas Hardenas pridėjo 19 taškų, o Evanas Mobley surinko dvigubą dublį – 16 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.
„Thunder“ užtikrintai pradėjo rungtynes ir antrajame kėlinyje buvo įgijusi net 25 taškų persvarą. Vis dėlto Klivlando ekipa dar iki ilgosios pertraukos surengė spurtą 19:10 ir sumažino atsilikimą iki 44:60.
Trečiąjį kėlinį svečiai pradėjo devyniais taškais be atsako ir priartėjo iki 53:60.
Oklahomos komanda atlaikė varžovų spaudimą ir vėl padidino pranašumą. Po B. Stirtzo tritaškio šeimininkai pirmavo 87:74, o vėliau skirtumas išaugo iki 19 taškų (96:77).
Likus mažiau nei dviem minutėms „Thunder“ dar turėjo 13 taškų persvarą (115:102), tačiau D. Mitchellas pataikė tris tritaškius iš eilės ir likus 46,7 sekundėms sumažino atsilikimą iki 111:117.
Nepaisant įspūdingo varžovų spurto, šeimininkai išsaugojo pergalę.
Oklahomos klubas per pastarąsias penkerias rungtynes iškovojo tris pergales, nors dėl ilgalaikių traumų neteko trijų starto penketo žaidėjų.
Kitose rungtynėse „Thunder“ išvykoje susitiks su Memfio „Grizzlies“, o „Cavaliers“ namuose priims Filadelfijos „76ers“.
„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 42 (6/15 dvit., 5/11 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.), Ajay Mitchellas 23 (8/14 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Bennettas Stirtzas 16 (4/7 trit.), Kenrichas Williamsas 13 (3/5 trit., 4 atk. kam.), Aday Mara (4/6 dvit., 5 atk. kam.) ir Jaredas McCainas (2/5 dvit., 1/6 trit.) po 9, Alexas Caruso 7 (4 atk. kam.), Isaiahas Hartensteinas 3 (12 atk. kam., 4 rez. perd.), Micahas Peavy 2 (9 atk. kam.).
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 27 (5/7 dvit., 5/10 trit., 6 rez. perd.), Jamesas Hardenas 19 (2/8 dvit., 3/8 trit., 9 atk. kam., 6 rez. perd.), Evanas Mobley 16 (6/10 dvit., 1/5 trit., 10 atk. kam.), Mario Hezonja 12 (2/6 trit., 8 atk. kam.), Tyrese Proctoras 11, Samas Merrillas 10 (2/4 trit., 7 atk. kam.), Meleekas Thomas 9 (3/7 trit.), Thomas Bryantas 8, Tristanas Enaruna 4 (4 atk. kam.).
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