„76ers“ atsirevanšavo „Pistons“, Jamesas pagerino dar vieną NBA rekordą

Rytų konferencijoje pirmaujanti ekipa išvykoje 112:106 palaužė Detroito „Pistons“ krepšininkus ir atsirevanšavo už vienintelį šio sezono pralaimėjimą.
Nugalėtojus į priekį vedė Jaylenas Brownas, pelnęs 30 taškų ir užfiksavęs geriausią asmeninį sezono rezultatą. Joelis Embiidas pridėjo 26 taškus ir 15 atkovotų kamuolių, o LeBronas Jamesas buvo arti trigubo dublio – 13 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 8 rezultatyvūs perdavimai.
Tyrese'as Maxey šį kartą pelnė 19 taškų ir pataikė tik 5 metimus iš 16. Iki šiol gynėjas kiekvienose sezono rungtynėse buvo surinkęs bent 26 taškus, o jo 29 taškų vidurkis NBA nusileido tik Lukai Dončičiui ir Stephenui Curry.
„Pistons“ gretose rezultatyviausias buvo Duncanas Robinsonas, pelnęs 27 taškus. Cade'as Cunninghamas surinko 26 taškus, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 7 kamuolius.
Filadelfijos komanda rungtynėse buvo įgijusi 17 taškų pranašumą, tačiau šeimininkai ketvirtajame kėlinyje sugebėjo sumažinti atsilikimą iki šešių taškų.
Likus 37 sekundėms C. Cunninghamas bandė pataikyti tritaškį ir dar labiau priartinti savo komandą, tačiau jo metimą blokavo J. Brownas. Šis epizodas padėjo „76ers“ išsaugoti pergalę.
Susitikime istorinį pasiekimą užfiksavo ir 41-erių L. Jamesas.
Antrajame kėlinyje pataikęs metimą kaire ranka, rezultatyviausias visų laikų NBA žaidėjas tapo pirmuoju krepšininku lygos istorijoje, realizavusiu 16 tūkst. metimų iš žaidimo.
Iki tol antras pagal rezultatyvumą NBA istorijoje Kareemas Abdul-Jabbaras per savo karjerą buvo pataikęs 15 837 metimus.
L. Jamesas taip pat išsiskyrė efektingais perdavimais. Antrajame kėlinyje jis kelis kartus puikiai surado Ademą Boną, kuriam sukūrė progas pelnyti taškus.
Prieš ilgąją pertrauką technine pražanga buvo nubaustas J. Embiidas, kuris įsivėlė į konfliktą su Detroito vidurio puolėju Tolu Smithu.
Kitose rungtynėse „76ers“ išvykoje susitiks su Klivlando „Cavaliers“, o „Pistons“ namuose priims Los Andželo „Lakers“.
„Pistons“: Duncanas Robinsonas 27 (7/11 trit.), Cade Cunninghamas 26 (8/13 dvit., 1/9 trit., 7 atk. kam., 11 rez. perd., 4 kld.), Johnas Collinsas 16 (7/8 dvit.), Ausaras Thompsonas 11 (4/10 dvit., 17 atk. kam.), Paulas Reedas (4/13 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Kevinas Huerteris (2/6 trit.) po 8, Danissas Jenkinsas 5 (1/4 trit., 4 rez. perd., 4 kld.), Ronaldas Hollandas 3, Tolu Smithas ir Javonte Greenas po 1.
„76ers“: Jaylenas Brownas 30 (8/14 dvit., 3/5 trit., 7 atk. kam.), Joelas Embiidas 26 (8/15 dvit., 15 atk. kam., 4 kld.), Tyrese Maxey 19 (2/9 dvit., 3/7 trit., 7 rez. perd.), LeBronas Jamesas 13 (4/8 dvit., 10 atk. kam., 8 rez. perd.), VJ Edgecombe 11 (4/8 dvit., 6 atk. kam.), Ademas Bona ir Kentavious Caldwell-Pope po 5, Deanas Wade 3 (5 atk. kam.).
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