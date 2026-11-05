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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Prieš Bostoną – vienas taiklus Jakučionio metimas

2026-11-05 06:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 06:10
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Bostono „Celtics“ NBA čempionate iškovojo nelengvą pergalę.

George'as | Scanpix nuotr.

Bostono „Celtics“ NBA čempionate iškovojo nelengvą pergalę.

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Be Jaysono Tatumo rungtyniavusi Bostono ekipa namuose 109:102 palaužė Milvokio „Bucks“ krepšininkus, kurie patyrė ketvirtąjį pralaimėjimą išvykose iš tiek pat galimų.

Nugalėtojų gretose išsiskyrė Paulas George'as, pelnęs 25 taškus ir pataikęs 5 tritaškius. Derrickas White'as pridėjo 24 taškus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

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Nuo atsarginių suolo pakilęs Bayloras Scheiermanas surinko 9 taškus ir atkovojo 11 kamuolių.

„Bucks“ komandoje rezultatyviausias buvo Tyleris Herro, pelnęs 25 taškus, iš kurių net 18 surinko trečiajame kėlinyje. Jaime Jaquezas pridėjo 18 taškų, o Ryanas Rollinsas – 13.

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Kasparas Jakučionis pralaimėtojų gretose per 12 minučių pelnė 3 taškus (1/2 trit.), atkovojo 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, bet dukart prasižengė.

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„Celtics“ užtikrintai pradėjo susitikimą ir antrajame kėlinyje buvo įgiję net 22 taškų persvarą. Prieš ilgąją pertrauką šeimininkai pirmavo 21 tašku, tačiau antroje rungtynių pusėje situacija pasikeitė.

Trečiajame kėlinyje „Bucks“ surengė spurtą 26:12 ir sumažino atsilikimą iki vienženklio skaičiaus.

Likus 8 minutėms ir 17 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos R. Rollinsas dėjimu sumažino skirtumą iki dviejų taškų (89:91).

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Netrukus P. George'as suklydo, o Nate'as Amentas greitojoje atakoje išlygino rezultatą (91:91). Dar vieną baudos metimą pataikęs N. Amentas pirmą kartą rungtynėse išvedė „Bucks“ į priekį (92:91).

Vis dėlto lemiamu momentu iniciatyvos ėmėsi D. White'as. Gynėjas pelnė du taškus su pražanga ir likus 2 minutėms padidino Bostono pranašumą iki penkių taškų (102:97).

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Per paskutines tris minutes „Celtics“ varžovus pranoko 12:5 ir išsaugojo pergalę.

Bostono komanda pataikė 16 tritaškių iš 39 (41 proc.) ir išliko nepralaimėjusi namų arenoje.

Šeimininkai šiame susitikime vertėsi be poilsio gavusio J. Tatumo, kuris pirmą kartą šį sezoną praleido rungtynes.

Be to, ketvirtajame kėlinyje Bostono ekipai negalėjo padėti Paytonas Pritchardas, patyręs dešinės akies paviršiaus sužeidimą.

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Kitose rungtynėse „Celtics“ išvykoje susitiks su Šarlotės „Hornets“, o „Bucks“ namuose priims Toronto „Raptors“.

„Celtics“: Paulas George 25 (3/9 dvit., 5/9 trit., 4 per. kam., 5 rez. perd., 6 kld.), Derrickas White 24 (6/11 dvit., 1/7 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), Samas Hauseris (3/10 trit.) ir Luka Garza (3/4 trit., 5 atk. kam.) po 11, Paytonas Pritchardas 10 (4/7 dvit., 5 rez. perd.), Neemias Queta (4/8 dvit., 12 atk. kam.) ir Bayloras Scheiermanas (3/4 trit., 11 atk. kam.) po 9, Hugo Gonzalezas 4, Mitchellas Robinsonas (1/8 dvit., 10 atk. kam.) ir Jordanas Walshas (4 atk. kam.) po 3.

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„Bucks“: Tyleris Herro 25 (4/7 dvit., 4/10 trit., 5 atk. kam.), Jaime Jaquezas 18 (3/10 dvit., 4/6 trit.), Ryanas Rollinsas 13 (3/7 dvit., 9 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Mylesas Turneris 12 (4/6 trit., 9 atk. kam., 6 rez. perd.), Braydenas Burriesas (5 atk. kam.) ir Nate Amentas (2/6 trit.) po 9, Kyle Kuzma 6 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), AJ Greenas 5 (1/4 trit.), Kasparas Jakučionis 3, Kel'elas Ware 2 (5 atk. kam.).

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