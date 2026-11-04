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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Warriors“ nebemoka Porzingiui atlyginimo

2026-11-04 17:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 17:57
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„Golden State Warriors“ klubas priėmė neįprastą sprendimą dėl Kristapo Porzingio, kurio ateitis NBA tampa vis labiau neaiški.

Kristapas Porzingis | Scanpix nuotr.

„Golden State Warriors“ klubas priėmė neįprastą sprendimą dėl Kristapo Porzingio, kurio ateitis NBA tampa vis labiau neaiški.

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Pasak ESPN žurnalistų Shamso Charanios ir Anthony Slaterio, „Warriors“ sustabdė 31-erių latviui priklausančio 20 mln. JAV dolerių atlyginimo mokėjimą.

Klubas tokį sprendimą priėmė nustatęs, kad krepšininkas šiuo metu neteikia komandai sutartyje numatytų paslaugų.

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Nepaisant sustabdytų mokėjimų, „Warriors“ išsaugo galimybę išmainyti K. Porzingio kontraktą iki vasario 11 dieną numatyto NBA mainų termino.

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Pranešama, kad „Golden State“ jau svarsto galimus mainų variantus, o pats latvis vis labiau linksta prie sprendimo baigti profesionalaus krepšininko karjerą.

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K. Porzingis praleido šio sezono pradžią dėl sveikatos problemų.

Sh. Charania anksčiau skelbė, kad aukštaūgiui pasikartojo posturalinės ortostatinės tachikardijos sindromo (POTS) simptomai. Šis sutrikimas susijęs su neįprastai padažnėjančiu širdies ritmu atsistojus ir gali sukelti galvos svaigimą, silpnumą bei nuovargį.

Dėl pasikartojančių sveikatos problemų latvis rimtai svarsto, ar verta tęsti karjerą NBA.

Vis dėlto K. Porzingio kontraktas gali sudominti kitas lygos komandas net ir tuo atveju, jeigu jis nebegrįžtų į aikštę.

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Artėjanti sutarties pabaiga suteikia finansinio lankstumo, todėl latvis gali tapti naudingas mainų dalyvis.

Pasak pranešimo, K. Porzingį įsigijusi komanda galėtų atsisakyti kitų žaidėjų atlyginimų, o vėliau susitarti su latviu dėl sutarties išpirkimo.

Toks sprendimas leistų sutaupyti pinigų ir atlaisvinti vietą komandos sudėtyje.

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