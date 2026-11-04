Socialiniuose tinkluose išplitusį epizodą prisiminęs Jamesas: „Nenorėjau rizikuoti trauma“

Epizodas įvyko praėjusios savaitės rungtynėse, kurias „76ers“ išvykoje laimėjo 114:109.
Antrojo kėlinio pradžioje, rezultatui esant lygiam 25:25, L. Jamesas perėmė kamuolį iš J. Slawsono ir pasileido į greitąjį puolimą.
Vis dėlto 27-erių „Pacers“ puolėjas sugebėjo pasivyti veteraną ir iš nugaros blokuoti jo metimą iš po krepšio.
Teisėjai iš pradžių užfiksavo pražangą, tačiau Indianos komanda paprašė peržiūrėti epizodą. Po vaizdo įrašo peržiūros sprendimas buvo pakeistas, o J. Slawsonui įskaitytas blokas.
Epizodas greitai išplito socialiniuose tinkluose, kur krepšinio gerbėjai pradėjo juokauti apie 41-erių L. Jameso amžių ir mažėjantį atletiškumą.
Antradienį tinklalaidėje „Mind the Game“ keturiskart NBA naudingiausias žaidėjas paaiškino, kodėl nusprendė nebandyti įdėti kamuolio į krepšį.
„Perėmiau kamuolį ir tarsi galinio vaizdo veidrodėlyje pamačiau, kaip jis visu greičiu lekia atgal į gynybą. Pirmoji mintis buvo tokia: jeigu dabar pašoksiu bandydamas įdėti kamuolį į krepšį, šitas vaikinas mane tiesiog sutraiškys“, – pasakojo L. Jamesas.
Veteranas pripažino, kad tokioje situacijoje nusprendė nerizikuoti savo sveikata.
„Pagalvojau, kad tikrai nebandysiu šokti. Negaliu sau to leisti. Įvertinau riziką ir galimą naudą, todėl nusprendžiau tiesiog mesti iš po krepšio. O jis vis tiek mane pasivijo ir blokavo metimą“, – juokėsi L. Jamesas.
Įspūdingą gynybinį epizodą sukūręs J. Slawsonas NBA gerbėjams nėra gerai pažįstamas.
2023 metų NBA naujokų biržoje 54-uoju šaukimu pasirinktas puolėjas profesionalo karjerą pradėjo Sakramento „Kings“ organizacijoje, o vėliau rungtyniavo tiek NBA, tiek G lygoje.
Iki šiol J. Slawsonas stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje yra sužaidęs vos 32 rungtynes.
Tuo metu 24-ąjį NBA sezoną žaidžiantis L. Jamesas ir toliau demonstruoja aukštą meistriškumą, tačiau pripažįsta, kad aikštėje vis dažniau tenka įvertinti galimą riziką.
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