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Socialiniuose tinkluose išplitusį epizodą prisiminęs Jamesas: „Nenorėjau rizikuoti trauma“

2026-11-04 13:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 13:30
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Filadelfijos „76ers“ žvaigždė LeBronas Jamesas paaiškino socialiniuose tinkluose išplitusį epizodą, kai jo metimą greitajame puolime blokavo mažai žinomas Indianos „Pacers“ krepšininkas Jalenas Slawsonas.

Jamesas | Organizatorių nuotr.

Filadelfijos „76ers“ žvaigždė LeBronas Jamesas paaiškino socialiniuose tinkluose išplitusį epizodą, kai jo metimą greitajame puolime blokavo mažai žinomas Indianos „Pacers“ krepšininkas Jalenas Slawsonas.

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Epizodas įvyko praėjusios savaitės rungtynėse, kurias „76ers“ išvykoje laimėjo 114:109.

Antrojo kėlinio pradžioje, rezultatui esant lygiam 25:25, L. Jamesas perėmė kamuolį iš J. Slawsono ir pasileido į greitąjį puolimą.

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Vis dėlto 27-erių „Pacers“ puolėjas sugebėjo pasivyti veteraną ir iš nugaros blokuoti jo metimą iš po krepšio.

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Teisėjai iš pradžių užfiksavo pražangą, tačiau Indianos komanda paprašė peržiūrėti epizodą. Po vaizdo įrašo peržiūros sprendimas buvo pakeistas, o J. Slawsonui įskaitytas blokas.

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Epizodas greitai išplito socialiniuose tinkluose, kur krepšinio gerbėjai pradėjo juokauti apie 41-erių L. Jameso amžių ir mažėjantį atletiškumą.

Antradienį tinklalaidėje „Mind the Game“ keturiskart NBA naudingiausias žaidėjas paaiškino, kodėl nusprendė nebandyti įdėti kamuolio į krepšį.

„Perėmiau kamuolį ir tarsi galinio vaizdo veidrodėlyje pamačiau, kaip jis visu greičiu lekia atgal į gynybą. Pirmoji mintis buvo tokia: jeigu dabar pašoksiu bandydamas įdėti kamuolį į krepšį, šitas vaikinas mane tiesiog sutraiškys“, – pasakojo L. Jamesas.

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Veteranas pripažino, kad tokioje situacijoje nusprendė nerizikuoti savo sveikata.

„Pagalvojau, kad tikrai nebandysiu šokti. Negaliu sau to leisti. Įvertinau riziką ir galimą naudą, todėl nusprendžiau tiesiog mesti iš po krepšio. O jis vis tiek mane pasivijo ir blokavo metimą“, – juokėsi L. Jamesas.

Įspūdingą gynybinį epizodą sukūręs J. Slawsonas NBA gerbėjams nėra gerai pažįstamas.

2023 metų NBA naujokų biržoje 54-uoju šaukimu pasirinktas puolėjas profesionalo karjerą pradėjo Sakramento „Kings“ organizacijoje, o vėliau rungtyniavo tiek NBA, tiek G lygoje.

Iki šiol J. Slawsonas stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje yra sužaidęs vos 32 rungtynes.

Tuo metu 24-ąjį NBA sezoną žaidžiantis L. Jamesas ir toliau demonstruoja aukštą meistriškumą, tačiau pripažįsta, kad aikštėje vis dažniau tenka įvertinti galimą riziką.

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