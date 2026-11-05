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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Neįtikėtina: 9 įvarčius pelnęs „Como“ Čempionų lygoje nušlavė „Lens“

2026-11-05 00:28 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 00:28
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„Como“ trečiadienį vakareUEFA Čempionų lygoje surengė įspūdingą pasirodymą. Cesco Fabregaso vadovaujama komanda svečiuose net 9:1 nušlavė „Lens“ futbolininkus.

„Como“ komandos triumfas | EPA nuotr.

„Como“ trečiadienį vakareUEFA Čempionų lygoje surengė įspūdingą pasirodymą. Cesco Fabregaso vadovaujama komanda svečiuose net 9:1 nušlavė „Lens“ futbolininkus.

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Anastasios Douvikas pirmajame kėlinyje du kartus iš eilės nukreipė kamuolį į vartus, Nico Pazas taip pat pridėjo įvartį ir po pirmojo kėlinio rezultatas jau buvo 3:0.

Lucas Da Cunha, Marcas Oliveris Kempfas, A. Douvikas ir Mattia Liberali antrajame kėlinyje pridėjo po įvartį ir rezultatas tapo net 7:0. Rubenas Aguilaras tiksliu smūgiu pelnė šeimininkams paguodos įvartį ir laikinai sušvelnino rezultatą 1:7.

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Visgi Martinas Baturina ir Matteo Papacciolo per likusį laiką taip pat pasižymėjo, o „Como“ šventė įspūdingą pergalę rezultatu net 9:1.

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A. Douvikas šiuo metu yra rezultatyviausias Čempionų lygos futbolininkas, pasižymėjęs 6 kartus.  

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„Como“ tapo pirmąja komanda, pelniusia 9 įvarčius išvykos rungtynėse Europos turnyre nuo 1971 m. rugsėjo mėn., kai „Feyenoord“ 9:0 sutriuškino Nikosijos „Olympiakos“.

„Lens“ tapo antrąja Prancūzijos komanda, praleidusia 9 įvarčius Europos turnyre („Strasbourg“ pralaimėjo 2:10 prieš Budapešto „MTK“ 1961 m. spalį).

„Como“ klubas po 4 sužaistų rungtynių turi surinkęs 9 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Lens“ su 3 taškais žengia 33-as.

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