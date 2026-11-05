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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Dambrausko treniruojamas „Sabah“ pelnė pirmą įvartį, tačiau Čempionų lygoje nusileido „Viking“

2026-11-05 00:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 00:01
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Valdo Dambrausko treniruojama Baku „Sabah“ UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse 1:4 turėjo pripažinti „Viking“ futbolininkų pranašumą.

Valdas Dambrauskas | EPA nuotr.

Valdo Dambrausko treniruojama Baku „Sabah“ UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse 1:4 turėjo pripažinti „Viking“ futbolininkų pranašumą.

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Kontratakos smaigalyje atsidūręs Orphe Mbina tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Sabah“ į priekį 1:0.

Erikas Botheimas sužaidus beveik pusvalandį smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą1:1.

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Zlatko Tripičiui antrajame kėlinyje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio. Visgi pastarasis pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus jau persvėrė rezultatą „Viking“ naudai 2:1.

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Adenas McCarthy buvo nubaustas raudona kortele ir „Sabah“ futbolininkai liko žaisti šiame susitikime dešimtyje.

Henrikas Falcheneris ir E. Botheimas rungtynių pabaigoje pridėjo po įvartį ir susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 1:4.

„Sabah“ po 4 sužaistų rungtynių Čempionų lygoje turi surinkęs 3 taškus ir rikiuojasi 31-oje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Viking“ su 4 taškais žengia 22-as.

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