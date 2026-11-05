Lewisas išplėšė pratęsimą, bet „Lions“ Romoje nusileido „Maxima“ krepšininkams

Ketvirto kėlinio pabaigoje Maxwellas Lewisas dvitaškiu su pražanga išplėšė pratęsimą – 76:76. Vis tik per papildomą laiką pergalę iškovojo italų ekipa.
M.Lewisas per 23 minutes pelnė 14 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit., 1/1 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo, 3 sykius prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.
Nugalėtojams Xavieras Moonas įmetė 25 taškus (7/10 dvit.), pralaimėjusiems Devante Jonesas surinko 13 (7 rez. per.).
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