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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Metimų negailintis „Kings“ naujokas atsakė į kalbas apie nesutarimus su Saboniu

2026-11-04 22:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 22:35
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Sakramento „Kings“ naujokas Darius Acuffas sureagavo į pasirodžiusius pranešimus apie galimus nesutarimus su komandos veteranais, tarp kurių minimas ir Domantas Sabonis.

Acuffas | Scanpix nuotr.

Sakramento „Kings“ naujokas Darius Acuffas sureagavo į pasirodžiusius pranešimus apie galimus nesutarimus su komandos veteranais, tarp kurių minimas ir Domantas Sabonis.

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Pastaruoju metu JAV žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad Lietuvos rinktinės aukštaūgis nėra patenkintas rungtyniavimu kartu su jaunuoju gynėju.

Vis dėlto D. Acuffas tokius gandus paneigė ir tikino, kad jo santykiai su komandos draugais yra puikūs.

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„Viskas puiku. Jie mane palaiko kiekvienose rungtynėse, kiekvienoje treniruotėje ir kiekvieną dieną. Per kiekvieną rungtynių epizodą jie man pataria, pasako tiek gerus, tiek blogus dalykus ir padeda suprasti, kada atsiranda tam tikros galimybės. Visi komandoje, tiek veteranai, tiek antramečiai žaidėjai, puikiai sutariame ir pasitikime vieni kitais. Mūsų tarpusavio ryšys yra labai geras“, – trečiadienį žurnalistams sakė D. Acuffas.

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Paklaustas, ar viešojoje erdvėje pasirodžiusios kalbos jį paveikė, naujokas atsakė trumpai.

„Visiškai ne. Tiesiog einu į aikštę ir žaidžiu dėl savo komandos“, – teigė gynėjas.

Daug dėmesio D. Acuffas sulaukia ir dėl itin didelio atliekamų metimų skaičiaus.

Per pirmąsias septynerias NBA karjeros rungtynes jis išmetė net 165 metimus iš žaidimo. Vidutiniškai po 23,6 metimo per susitikimą atliekantis naujokas pagal šį rodiklį pirmauja visoje lygoje.

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Vis dėlto pats krepšininkas tikino nekreipiantis dėmesio į kritiką.

„Nelabai tuo domiuosi. Tiesiog stengiuosi su kiekvienomis rungtynėmis tapti geresnis ir nesijaudinu dėl to, ką kalba žiniasklaida. Einu į aikštę, žaidžiu, bandau tobulėti dėl savo komandos ir kiekvienose rungtynėse stiprinti tarpusavio supratimą su komandos draugais. Kol kas viskas klostosi gerai“, – aiškino D. Acuffas.

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Naujokas taip pat sulaukė klausimo apie trenerių suteikiamą laisvę aikštėje. Nepaisant nedidelės NBA patirties, gynėjas gauna daug žaidimo laiko ir gali atlikti daugybę metimų.

Tačiau D. Acuffas pabrėžė, kad tai nėra išskirtinių privilegijų klausimas.

„Nemanau, kad esmė yra suteikta laisvė. Tiesiog taip aš darau įtaką rungtynėms, toks yra mano žaidimo stilius ir taip žaidžiau visada. Turiu trenerių štabą, kuris manimi tiki, ir komandos draugus, kurie manimi pasitiki. Mes visi tikime vieni kitais. Kai atsiranda toks pasitikėjimas ir tarpusavio supratimas, visa kita susidėlioja savaime“, – kalbėjo „Kings“ naujokas.

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