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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis NBA čempionų arenoje fiksavo dviženklį rezultatyvumą, bet patyrė sutriuškinimą

2026-11-05 06:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 06:16
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Mato Buzelio atstovaujama Čikagos „Bulls“ komanda NBA čempionate patyrė šeštąjį pralaimėjimą iš eilės.

Buzelis | Scanpix nuotr.

Mato Buzelio atstovaujama Čikagos „Bulls“ komanda NBA čempionate patyrė šeštąjį pralaimėjimą iš eilės.

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Čikagos ekipa išvykoje 105:135neprilygo Niujorko „Knicks“ krepšininkams, kurie iškovojo ketvirtąją pergalę per pastarąsias penkerias rungtynes.

Nugalėtojus į priekį vedė Jalenas Brunsonas, pelnęs 33 taškus. OG Anunoby pridėjo 18 taškų, o Karlas-Anthony Townsas surinko dvigubą dublį – 17 taškų ir 12 atkovotų kamuolių. Po 10 taškų pelnė Jordanas Clarksonas ir „Knicks“ gretose debiutavęs Daltonas Knechtas.

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„Bulls“ komandoje rezultatyviausias buvo Tre Jonesas, surinkęs 14 taškų.

M. Buzelis per 26 žaidimo minutes surinko 12 taškų (4/5 dvit., 1/6 trit., 1/1 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau dusyk pažeidė taisykles bei suklydo 1 sykį.

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Rungtynių baigtis pradėjo aiškėti jau pirmajame kėlinyje. Nors „Bulls“ pirmavo 6:4, šeimininkai atsakė spurtu 8:0 ir daugiau varžovams nebeleido persverti rezultato.

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Pirmąjį ketvirtį „Knicks“ laimėjo net 43:21, o nesulaikomai rungtyniavęs J. Brunsonas per šią atkarpą pelnė 22 taškus. Gynėjas pataikė 8 metimus iš 10, įskaitant 4 tritaškius iš 5.

Antrajame kėlinyje Niujorko ekipa dar labiau padidino pranašumą, laimėdama atkarpą 41:31.

Pirmą kartą klubo istorijoje „Knicks“ per abu pirmuosius rungtynių kėlinius pelnė bent po 40 taškų.

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Iki ilgosios pertraukos šeimininkai buvo surinkę net 84 taškus (84:52) ir pakartojo klubo rekordą pagal rezultatyvumą per pirmąją rungtynių pusę.

Anksčiau tokį rezultatą Niujorko komanda buvo pasiekusi 1988 metų lapkričio 18 dieną, kai 135:137 nusileido Filadelfijos ekipai.

Trečiajame kėlinyje „Knicks“ pranašumas išaugo net iki 44 taškų (111:67), kai Milesas McBride'as pataikė tritaškį su pražanga ir realizavo baudos metimą.

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Per likusį laiką „Bulls“ nesugebėjo priartėti mažesniu nei 30 taškų skirtumu.

Čikagos ekipos gynybos problemos šį sezoną išlieka itin ryškios. Visi „Bulls“ varžovai iki šiol yra pelnę bent po 124 taškus.

Tai buvo jau antroji „Knicks“ pergalė prieš Čikagos klubą šį sezoną. Spalio 28 dieną Niujorko ekipa varžovus įveikė 133:127.

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Kitas rungtynes „Bulls“ žais namuose su Filadelfijos „76ers“, o „Knicks“ išvykoje susitiks su Klivlando „Cavaliers“.

„Knicks“: Jalenas Brunsonas 33 (5/7 dvit., 5/10 trit., 4 rez. perd.), OG Anunoby 18 (1/6 trit., 5 atk. kam.), Karl-Anthony Townsas 17 (12 atk. kam.), Daltonas Knechtas (2/4 trit., 7 atk. kam.) ir Jordanas Clarksonas (2/7 dvit.) po 10, Mohamedas Diawara (1/4 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Jamesas Wisemanas (4/5 dvit., 8 atk. kam.) po 8, Mikalas Bridgesas (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Landry Shametas (1/5 trit.) ir Milesas McBride po 7, Andre Drummondas 6 (2/6 dvit., 9 atk. kam.), Pacome Dadietas 4.

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„Bulls“: Tre Jonesas (4/7 dvit., 4 rez. perd.) ir Jaylinas Sellersas (4/7 trit.) po 14, Matas Buzelis (4/5 dvit., 1/6 trit., 5 atk. kam.) ir Normanas Powellas (3/7 dvit., 0/5 trit.) po 12, Joshas Giddey 10 (3/5 dvit., 6 rez. perd.), Buddy Hieldas 7, Isaac Okoro (3/5 dvit.) ir Noa Essengue po 6, Calebas Wilsonas 5 (1/5 dvit., 1/7 trit., 5 atk. kam.), Patrickas Williamsas ir Leonardas Milleris (6 atk. kam.) po 4, Jalenas Smithas, Zachas Collinsas ir Dailynas Swainas po 3, Jordanas Hawkinsas 2.

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