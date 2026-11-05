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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Neįtikėtinas Wembanyamos šou: 52 taškai, 24 atkovoti kamuoliai ir 8 blokai

2026-11-05 07:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 07:53
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Victoras Wembanyama surengė įspūdingą pasirodymą NBA čempionate ir padėjo San Antonijaus „Spurs“ komandai iškovoti šeštąją pergalę iš eilės.

Wembanyama | Scanpix nuotr.

Victoras Wembanyama surengė įspūdingą pasirodymą NBA čempionate ir padėjo San Antonijaus „Spurs“ komandai iškovoti šeštąją pergalę iš eilės.

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San Antonijaus ekipa namuose po dramatiškos kovos 112:111 palaužė Dalaso „Mavericks“ krepšininkus.

Prancūzijos rinktinės žvaigždė V. Wembanyama pagerino du asmeninius NBA karjeros rekordus – pelnė net 52 taškus ir atkovojo 24 kamuolius. Aukštaūgis taip pat blokavo 8 varžovų metimus.

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Puolėjas dominavo nuo pat susitikimo pradžios. Per pirmąjį kėlinį jis surinko 15 taškų, atkovojo 9 kamuolius, blokavo 2 metimus ir perėmė 2 kamuolius.

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Iki ilgosios pertraukos V. Wembanyama jau buvo pelnęs 29 taškus, atkovojęs 15 kamuolių ir blokavęs 5 metimus.

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Jis tapo pirmuoju NBA krepšininku nuo 1996–1997 metų sezono, kai pradėta išsamiai registruoti rungtynių įvykius, per vieną rungtynių pusę surinkusiu bent 25 taškus, 10 atkovotų kamuolių ir 5 blokus.

Viename antrojo kėlinio epizode prancūzas per vos 13 sekundžių net tris kartus blokavo varžovų metimus.

„Spurs“ gretose taip pat išsiskyrė Dylanas Harperis, pelnęs 21 tašką, ir Stephonas Castle’as, surinkęs 17 taškų bei 10 atkovotų kamuolių.

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„Mavericks“ komandoje rezultatyviausias buvo Kyrie Irvingas, pelnęs 29 taškus. Naji Marshallas pridėjo 22 taškus, P.J. Washingtonas – 21, o Cooperis Flaggas – 19.

Nepaisant V. Wembanyamos dominavimo, Dalaso ekipa iki paskutinių sekundžių kovojo dėl pergalės.

Likus kiek daugiau nei dviem minutėms prancūzas du kartus pelnė taškus po atkovotų kamuolių puolime, tačiau lemiamu metu pataikė tik vieną iš keturių baudų metimų.

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„Mavericks“ turėjo galimybę išplėšti pergalę, bet likus trims sekundėms K. Irvingas nepataikė sudėtingo metimo iš vidutinio nuotolio.

V. Wembanyamos svarbą puikiai iliustravo ir statistika. Jam būnant aikštėje „Spurs“ varžovus pranoko 23 taškais, o prancūzui ilsintis Dalaso ekipa buvo pranašesnė 22 taškais.

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Kitose rungtynėse „Spurs“ išvykoje susitiks su Sakramento „Kings“, o „Mavericks“ namuose priims Jutos „Jazz“.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 52 (15/20 dvit., 1/8 trit., 24 atk. kam., 8 blk.), Dylanas Harperis 21 (8/13 dvit., 5 atk. kam.), Stephonas Castle 17 (4/11 dvit., 2/9 trit., 10 atk. kam.), De'Aaronas Foxas 10 (3/8 dvit., 4 rez. perd.), Harrisonas Barnesas ir Keldonas Johnsonas (5 atk. kam.) po 4, Devinas Vassellas (0/5 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Luke Kornetas po 2.

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„Mavericks“: Kyrie Irvingas 29 (4/13 dvit., 5/14 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Naji Marshallas 22 (6/9 dvit., 3/3 trit., 5 atk. kam.), P.J. Washingtonas 21 (4/10 dvit., 3/8 trit., 10 atk. kam.), Cooperis Flaggas 19 (7/16 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Morezas Johnsonas ir Walteris Claytonas (2/5 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.) po 8, Danielius Gaffordas (1/6 dvit., 4 atk. kam.) ir Zaccharie Risacheris po 2.

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