„Knicks“ gretose – ryškus Buzelį efektingai įveikusio Knechto debiutas

NBA čempionų titulą ginanti Niujorko ekipa namuose 135:105 sutriuškino Čikagos „Bulls“, o 25-erių gynėjas aikštėje praleido 16 minučių.
Per šį laiką D. Knechtas pelnė 10 taškų (2/4 dvit., 2/2 trit.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir blokavo vieną metimą.
Viename iš epizodų jis efektingai įveikė Mato Buzelio gynybą ir pataikė tritaškį.
DALTON KNECHT STEP BACK 3 COOKING WITH THE KNICKS. 🔥🔥🔥 https://t.co/iQL1w00wOI— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 5, 2026
Galiausiai amerikietis įvertino savo pasirodymą.
„Nebuvau nustebęs, tiesiog atvykau pasiruošęs žaisti. Treneriai pasakė, kad būsiu registruotas rungtynėms, o tai reiškė, kad turiu būti pasirengęs“, – po debiuto kalbėjo D. Knechtas.
Gynėjas pabrėžė, kad siekia įrodyti galintis būti naudingas ne tik pataikydamas tolimus metimus.
„Manau, kad galiu rinkti taškus iš visų trijų distancijų ir įvairiais būdais prisidėti prie komandos puolimo. Taip pat noriu parodyti, ką galiu nuveikti kitoje aikštės pusėje – spausti varžovus su kamuoliu ir kovoti dėl atšokusių kamuolių gynyboje“, – aiškino amerikietis.
D. Knechtas taip pat pasidžiaugė galimybe pirmą kartą pajusti legendinės „Madison Square Garden“ arenos atmosferą.
„Buvo nuostabu. Tiesą sakant, nelabai girdėjau sirgalių, nes buvau visiškai susikoncentravęs į rungtynes. Praktiškai pirmasis mano epizodas buvo dėjimas po atkovoto kamuolio. Tai tikrai smagu“, – šypsojosi gynėjas.
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