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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Knicks“ gretose – ryškus Buzelį efektingai įveikusio Knechto debiutas

2026-11-05 07:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 07:19
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Los Andželo „Lakers“ komandai nebereikalingu tapęs Daltonas Knechtas sėkmingai debiutavo Niujorko „Knicks“ gretose.

Knechtas | Organizatorių nuotr.

Los Andželo „Lakers“ komandai nebereikalingu tapęs Daltonas Knechtas sėkmingai debiutavo Niujorko „Knicks“ gretose.

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NBA čempionų titulą ginanti Niujorko ekipa namuose 135:105 sutriuškino Čikagos „Bulls“, o 25-erių gynėjas aikštėje praleido 16 minučių.

Per šį laiką D. Knechtas pelnė 10 taškų (2/4 dvit., 2/2 trit.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir blokavo vieną metimą.

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Viename iš epizodų jis efektingai įveikė Mato Buzelio gynybą ir pataikė tritaškį.

Galiausiai amerikietis įvertino savo pasirodymą.

„Nebuvau nustebęs, tiesiog atvykau pasiruošęs žaisti. Treneriai pasakė, kad būsiu registruotas rungtynėms, o tai reiškė, kad turiu būti pasirengęs“, – po debiuto kalbėjo D. Knechtas.

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Gynėjas pabrėžė, kad siekia įrodyti galintis būti naudingas ne tik pataikydamas tolimus metimus.

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„Manau, kad galiu rinkti taškus iš visų trijų distancijų ir įvairiais būdais prisidėti prie komandos puolimo. Taip pat noriu parodyti, ką galiu nuveikti kitoje aikštės pusėje – spausti varžovus su kamuoliu ir kovoti dėl atšokusių kamuolių gynyboje“, – aiškino amerikietis.

D. Knechtas taip pat pasidžiaugė galimybe pirmą kartą pajusti legendinės „Madison Square Garden“ arenos atmosferą.

„Buvo nuostabu. Tiesą sakant, nelabai girdėjau sirgalių, nes buvau visiškai susikoncentravęs į rungtynes. Praktiškai pirmasis mano epizodas buvo dėjimas po atkovoto kamuolio. Tai tikrai smagu“, – šypsojosi gynėjas.

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