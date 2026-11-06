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Pauliukevičius paaiškino, kodėl jo treneris yra geriausias: „Sukapos ir dar mus paruoš“

2026-11-06 13:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 13:04
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Ernestos Kareckaitės ir Igno Pauliukevičiaus treneris Ignas Barysas po ilgos pertraukos pats sugrįš į ringą. Penktadienį apie tai paskelbė UTMA, pranešusi, kad lapkričio 28 dieną Kaune vyksiančiame „UTMA 21“ turnyre specialistas ne tik vadovaus savo auklėtiniams, bet ir pats stos į kovą.

Igno Pauliukevičiaus ir Naglio Kanišausko kovos akimirka | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Ernestos Kareckaitės ir Igno Pauliukevičiaus treneris Ignas Barysas po ilgos pertraukos pats sugrįš į ringą. Penktadienį apie tai paskelbė UTMA, pranešusi, kad lapkričio 28 dieną Kaune vyksiančiame „UTMA 21“ turnyre specialistas ne tik vadovaus savo auklėtiniams, bet ir pats stos į kovą.

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Skelbiama, kad I. Barysui šiuo metu ieškomas varžovas dvikovai pagal bokso taisykles, naudojant MMA pirštines. Vos pasirodžius šiai naujienai, sirgaliai ėmė siūlyti į galimus varžovus Vitą Karosą. Pastarasis savo „Instagram“ paskyroje taip pat pasidalijo įrašu apie I. Baryso sugrįžimą.

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Į trenerio sprendimą sureagavo ir vienas žinomiausių jo auklėtinių I. Pauliukevičius. Kovotojas neslėpė pasididžiavimo savo treneriu ir pabrėžė, kad šis sprendimas, jo nuomone, geriausiai įrodo I. Baryso išskirtinumą.

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„Tai ir viskas, baigta tema, kas yra geriausias treneris, nes nė vienas kitas iš čia tų gerų tipo trenerių neišeitų į ringą, tik kažką ten dėlioja. O mano treneris išeis, sukapos ir dar mus paruoš kovoms. O ką jau kalbėti apie kitus, kurie net kojos ringe nepadeda“, – rašė I. Pauliukevičius.

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Paskutinį kartą I. Barysas ringe kovojo 2024 metų pradžioje. Nuo tada jis daugiausia dėmesio skyrė trenerio darbui ir tapo gerai žinomas kaip „Fightersland“ klubo vyriausiasis treneris.

Jo auklėtiniai I. Pauliukevičius, Evaldas Balsys, Deividas Žamba ir kiti kovotojai ne kartą džiugino sirgalius pergalėmis UTMA turnyruose. I. Barysas taip pat yra UFC kovojančios E. Kareckaitės treneris.

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