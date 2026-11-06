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Po ilgos pertraukos į ringą grįžtantis Ignas Barysas kovos „UTMA 21“ turnyre

2026-11-06 09:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 09:42
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Ernestos Kareckaitės ir Igno Pauliukevičiaus treneris Ignas Barysas po ilgos pertraukos sugrįžta į ringą. Penktadienį UTMA išplatino naujieną, jog lapkičio 28-ą dieną Kaune vyksiančiame „UTMA 21“ turnyre I. Barysas pasirodys ne tik ringo kampe, tačiau ir pats užsimaus pirštines.

Ignas Barysas | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Ernestos Kareckaitės ir Igno Pauliukevičiaus treneris Ignas Barysas po ilgos pertraukos sugrįžta į ringą. Penktadienį UTMA išplatino naujieną, jog lapkičio 28-ą dieną Kaune vyksiančiame „UTMA 21“ turnyre I. Barysas pasirodys ne tik ringo kampe, tačiau ir pats užsimaus pirštines.

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Skelbiama, kad I. Barysui ieškomas varžovas kovai bokso taisyklėmis su MMA pirštinėmis.

„Tai man reiškia naują pradžią ir naują trumpą gyvenimo etapą. Jis bus laikinas, negaliu jau daug kartų kovoti dėl fizinės būsenos. Gavau dabar kovą, noriu įsivažiuoti, o po to jau norėsiu atiduoti visą save, kad padaryčiau gerą pradžią ir pabaigą, jau prieš elitą.

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Esu labai laimingas. Mintimis šaukiau tą kovą ir prisišaukiau. Buvau davęs pažadą tėvui prieš jo mirtį – žengsiu į dar dvi kovas, iškėlęs galvą jas užbaigsiu. Tas pažadas turi būti ištesėtas. Ryšys su tėvu man yra pats svarbiausias, jis buvo tas žmogus, kuris atvedė mane į šitą gyvenimo kelią. Nėra dienos, kai aš nepagalvoju apie savo tėvą. Tai yra mano motyvacija“, – kalbėjo į kovotojo kelią vėl sugrįžtantis I. Barysas.

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I. Barysas per savo daugiau nei 20 metų trunkančią kovotojo karjerą spėjo užsitarnauti aukščiausios prabos apdovanojimus ir susižerti laurus įvairiose kovinio sporto disciplinose – kovotojas yra tapęs kitų organizacijų pasaulio čempionu, Kudo čempionatų nugalėtoju.

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34-erių kovotojas ir treneris per savo karjerą profesionaliose MMA kovose yra užfiksavęs 14-2-1 rezultatą, o kikbokso kovose iškovojo 15 pergalių ir patyrė vos vieną pralaimėjimą.

„Barysas yra vienas iš tų, kurie dar turi parako ir gali priminti apie save. Tai yra legendinis kovotojas ir jį galima bus vėl pamatyti Kaune. Galbūt tai nebus vienintelis kartas, kai jį pamatysime. Tai yra istorinė akimirka Lietuvoje, istorinis kovotojas, jį žino patys seniausi kovinio sporto sirgaliai ir mums yra garbė būti to dalimi“, – apie I. Baryso sugrįžimą į ringą kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.

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Tiesa, pastarąjį kartą I. Barysas ringe pasirodė tik 2024 m. pradžioje, o nuo to laiko labiausiai buvo pastebimas ir žinomas kaip „Fightersland“ klubo vyr. treneris, kurio labiausiai pasižymėję talentai – Ignas Pauliukevičius, Evaldas Balsys, Deividas Žamba ir kiti – drebino UTMA ringus savo pergalėmis, taip pat I. Barysas yra ir UFC kovojančios Ernestos Kareckaitės strategas.

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Tiesa, nors ir reikės įvykdyti transformaciją iš trenerio į kovotoją, tačiau I. Barysas teigia, kad yra prie to pripratęs.

„Ta transformacija yra gana greita, nėra man tai pirmas kartas, kai kovoju pats ir kovoja mano mokiniai. Esu prie to pripratęs, galiu persilaužti, reikės tik pažiūrėti, kaip kūnas prisitaikys“, – teigė I. Barysas.

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Pats I. Barysas nori „UTMA 21“ turnyro kovoje atrodyti profesionaliai, parodyti aukščiausio lygio techniką ir paleisti sau puikiai pažįstamus „fejerverkus“ ringe.

„Noriu gražiai atrodyti ringe, atrodyti techniškai, įrodyti sau, kad galiu dar kovoti ir prieš elitą. Padaryti viską gražiai, išjudėti ant kojų, atpažinti viską, nepraleisti nereikalingų smūgių. Grįžti link to Lietuvos elito lygio. Pamatysiu, ar galiu tai padaryti, ar ne. Širdyje visada gyvenau tuo ritmu. Tikiuosi, sirgaliai, draugai bus laimingi, nenusivils mano pasirodymu. Padarysiu viską, ką galėsiu, atiduosiu viską, ką turiu savyje – išeinu parodyti aštrią, technišką kovą, paleisti fejerverkus, o tai padaryti aš moku visada“, – teigė I. Barysas.

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Pagrindinėje „UTMA 21“ turnyro kovoje dėl UTMA kikbokso svorio kategorijos iki 75 kg čempiono diržo susikaus Nikola Cvetkovičius ir Raimondas Avlasevičius.

I. Barysas paskutinį kartą kovojo 2024 m. kovą, kai „KOK 120“ turnyre Vilniuje nugalėjo baltarusą Uladzislau Haliakevičių, tačiau dėl sudėtingų traumų turėjo atsitraukti nuo kovų ir susitelkė į trenerio darbą.

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