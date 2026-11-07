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TV3 naujienos > Gyvenimas

Sūnaus skambutis sudaužė tėvo širdį – vyras tuo metu dirbo Norvegijoje: „Kitas dėdė miega su mama“

2026-11-07 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-11-07 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi po 19 bendro gyvenimo metų paliktas, išduotas ir gilaus skausmo bei alkoholio liūno nustelbtas vyras. Nors žmona susirado naują mylimąjį, pasidarė operacijas ir išsikraustė, palikdama jį vienintelėje trobelėje, netikėtą pagalbos ranką ištiesė uošvienė. 

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi po 19 bendro gyvenimo metų paliktas, išduotas ir gilaus skausmo bei alkoholio liūno nustelbtas vyras. Nors žmona susirado naują mylimąjį, pasidarė operacijas ir išsikraustė, palikdama jį vienintelėje trobelėje, netikėtą pagalbos ranką ištiesė uošvienė. 

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Vyrui padėti atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.

Po 19 metų santuokos Jono (vardas pakeistas) gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis – žmona pradėjo santykius su kitu vyru, išgražėjo, pasidarė operacijas, kaip sakė Jonas, iš jo uždirbtų pinigų ir paliko jį vieną. Skausmą padidino ir tai, kad vaikai, išskyrus vieną dukrą, nusigręžė nuo tėvo, o namas, kuriame jie gyveno, jau priklauso buvusiai sutuoktinei.

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Jonas pripažino, kad viską žinojo anksčiau ir netgi sakė, jog atleido ankstesnes išdavystes, tačiau dabartinis smūgis jį visiškai palaužė. Jis puolė į priklausomybę, pradėjo pardavinėti savo darbo įrankius ir užsisklendė neviltyje. Paklaustas, kodėl geria, jis neslėpė tiesos.

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„Žmona kitą susirado. Dėl to pradėjau gerti. Sūnus skambino man į Norvegiją, sako: kitas dėdė miega su mama“, – skaudžius žodžius prisiminė vyras.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Po 19 metų santuokos – žiauri žmonos išdavystė: „Kitas dėdė miega su mama“

Rado pasiteisinimą toliau gerti

„TV Pagalbos“ gelbėtojai Tomai bandant išsiaiškinti ateities planus, paaiškėjo liūdna detalė. Vyras nuolat tvirtino, kad jo problemos baigsis po dviejų savaičių, kai jis išvažiuos dirbti į Olandiją:

„Aš išvažiuoju po dviejų savaičių į Olandiją. – Ir galvojate, kad jau baigtas bus kriukis su alkoholiu? – Tai taip. Darbas bus“, – teisinosi Jonas.

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Tačiau, kaip taikliai pastebėjo uošvienė, šis „išvažiavimas“ tęsiasi jau kelis mėnesius, o visi įrankiai ir daiktai tiesiog prageriami. Uošvienė dėl to neslėpė pykčio:

„Viską ką parduodi, viską prageri... Nesusirinksi tu tų pinigų.“

Galiausiai, po ilgų įkalbinėjimų ir derybų, kuriose dalyvavo ir uošviai, vyras sutiko pasirašyti 10 dienų blaivybės iššūkį. „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma po 6 dienų nusprendė patikrinti, kaip vyrui sekasi laikytis duoto žodžio.

Ar vyras išsilaikė negėręs? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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