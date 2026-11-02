Moteris kasdien išgerdavo butelį degtinės: parodė, kaip atrodo dabar

Tačiau vieną naktį po narkotikų sukelto panikos priepuolio į jos namus buvo iškviesti keli greitosios pagalbos automobiliai – tai tapo skaudžiu pažadinimo skambučiu. Abbi nusprendė iš karto atsisakyti alkoholio ir narkotikų, tačiau netrukus pati patyrė, kokia pavojinga gali būti staigi abstinencija, rašoma mirror.co.uk.
Šiandien moteris skaičiuoja blaivybės mėnesius ir savo istorija dalijasi socialiniuose tinkluose, tikėdamasi paskatinti kitus laiku kreiptis pagalbos.
Į alkoholio pasaulį pateko būdama dar paauglė
Abbi pasakoja, kad alkoholis jos gyvenime atsirado labai anksti – gerti ji pradėjo būdama vos 13-os. Ji sako, kad tuo metu ją nuolat supo alkoholis ir ji praktiškai „užaugo“ baruose.
Iš pradžių moteris galėjo normaliai funkcionuoti – eidavo į darbą, atlikdavo kasdienius darbus. Tačiau laikui bėgant vartojimas vis labiau stiprėjo.
Paauglystėje jos gyvenime atsirado ir narkotikai. Būdama 15-os ji pradėjo eksperimentuoti su narkotikais.
„Tai buvo tiesiog absoliučiai visur ir buvo sunku to nedaryti“, – prisimena Abbi.
Moteris pasakoja, kad tuo metu pati save įstumdavo į pavojingas situacijas – važiuodavo su nepažįstamais žmonėmis į atsitiktinius namus, naktimis važinėdavo automobiliuose.
Alkoholį užsisakydavo į namus
Bėgant metams narkotikų vartojimas, kuris iš pradžių buvo susijęs su savaitgaliais ir vakarėliais, persikėlė ir į darbo dienas.
Galiausiai alkoholis ir narkotikai tapo kasdienybės dalimi. Sunkiausiu laikotarpiu Abbi alkoholį užsisakydavo tiesiai į namus, o vien per šešis mėnesius tam išleido apie 1000 svarų sterlingų (maždaug 1 tūkst. 171 eurą).
„Gėriau gryną degtinę, kad pasigerčiau, gaudavau narkotikų, kad užmaskuočiau girtumą, ir ciklas kartojosi. Visa tai įvyko akimirksniu – taip keista, kaip galiu taip greitai progresuoti“, – sako ji.
Moteris pabrėžia, kad lengvai prieinamas alkoholis tik dar labiau skatino priklausomybę.
„Galite jo gauti kada tik norite, 3 val. ryto galite parsinešti alkoholį tiesiai į namus arba net 8 val. ryto. Artėjant priklausomybės pabaigai, taip izoliavausi, kad neišeidavau iš namų“, – pasakoja Abbi.
Priklausomybę dar labiau sustiprino vaistai
Abbi gyvenime buvo ir dar vienas etapas, kai priklausomybę paskatino gydymas. Po traumuojančios operacijos ligoninėje jai buvo paskirtas pusiau sintetinis opioidinis vaistas, skirtas vidutiniam ir stipriam skausmui malšinti.
Praėjus keliems mėnesiams moteris tapo priklausoma nuo skausmą malšinančių ir migdomųjų tablečių. Blogiausiu laikotarpiu ji prisipažįsta vartojusi per daug vaistų praktiškai kiekvieną kartą, kai pabusdavo.
2025 metų gruodį Abbi pradėjo lankyti reabilitacijos grupę, tačiau pati pripažįsta, kad iš pradžių ją netgi naudojo kaip pretekstą toliau gerti. Vis dėlto, viskas pasikeitė 2026 metų balandžio 3-iąją.
Tą laiką Abbi prisimena kaip momentą, kai jos organizmas ir psichika nebegalėjo atlaikyti to, kas vyko:
„Vieną naktį pas mane atvyko daug greitosios pagalbos automobilių. Negalėjau sustoti ir mane ištiko narkotikų sukelti panikos priepuoliai, buvo iškviesta greitoji pagalba.
Tada vieną naktį po to pabudau nuo narkotikų vartojimo ir pagalvojau: „Daugiau to negaliu daryti“, ir tiesiog visiškai nustojau“.
Abbi vienu metu atsisakė ir narkotikų, ir alkoholio. Tačiau toks staigus sprendimas sukėlė itin sunkius abstinencijos simptomus.
Savaitę ją persekiojo haliucinacijos
Nustojusi vartoti alkoholį moteris pradėjo drebėti, prarado apetitą, jautė didelį silpnumą. Tačiau labiausiai ją išgąsdino haliucinacijos.
„Kai staiga nustojau vartoti alkoholį, mane kamavo haliucinacijos, drebėjau, dingo apetitas ir tiesiog jaučiausi silpna. Žiūrėdavau į puodelį ir galvodavau, kad jis juda, mano regėjimas buvo labai miglotas“, – pasakoja Abbi.
Haliucinacijos truko maždaug savaitę. Moteris pripažįsta, kad toks sprendimas buvo itin pavojingas:
„Jei atvirai, tai buvo gana žiauru, labai pavojinga, ir visi gydytojai buvo gana šokiruoti, kad taip padariau. Niekam nepatarčiau to daryti“.
Pradėjusi blaivybės kelią Abbi iš pradžių lankė anoniminių alkoholikų (AA) susitikimus. Vis dėlto ši programa jai netiko, todėl vėliau ji pasirinko kitą programą. Tai įrodymais pagrįsta sveikimo programa, kurios metodai paremti kognityvine elgesio terapija ir skirti žmonėms, susiduriantiems su priklausomybėmis.
„Pradžioje buvo labai, labai, labai sunku. Aš tiesiog pažvelgiau į save ir į daugelį aplinkinių žmonių, ir visi buvo labai išsigandę. Buvau tiesiog siaubingai išsigandusi, įstojau į ciklą ir negalėjau sustoti“, – teigia ji.
Abbi sako, kad anksčiau negalėdavo išbūti blaivi ilgiau nei 24 valandas. Be to, norėdama susidoroti su nerimu ir nemiga, pirmosiomis blaivybės dienomis ji stengėsi nuolat būti užsiėmusi.
„Tai tarsi perprogramuoti savo smegenis ir gyventi diena iš dienos, valanda iš valandos. Tiesiogine prasme blaivybės pradžioje skalbiau viską, ką galima skalbti, įskaitant ir kilimus, nes tiesiog negalėjau miegoti“, – prisimena ji.
Ji ragina žmones, susiduriančius su priklausomybe, nebijoti kreiptis profesionalios pagalbos. Abbi savo blaivybės kelionę pradėjo viešinti socialiniuose tinkluose. Ji sako, kad tai tapo vienu geriausių jos sprendimų.
Savo istoriją viešinanti moteris turi vieną pagrindinį patarimą žmonėms, kurie patys susiduria su priklausomybe.
„Būkite sąžiningi sau ir su jus supančiais žmonėmis“, – ragina ji.
Staigus alkoholio atsisakymas gali būti pavojingas
Abbi istorija taip pat primena, kad stiprią fizinę priklausomybę nuo alkoholio turintiems žmonėms staigus vartojimo nutraukimas gali būti pavojingas.
NHS nurodo, kad fiziškai nuo alkoholio priklausomiems žmonėms mesti gerti per vieną naktį gali būti žalinga, todėl dėl saugaus vartojimo nutraukimo reikėtų pasitarti su specialistais.
Tarp galimų abstinencijos simptomų gali būti:
- nerimas;
- prakaitavimas;
- drebulys;
- pykinimas;
- vėmimas.
Sunkių simptomų atveju, įskaitant haliucinacijas, stiprų drebulį ar traukulius, būtina skubi medicinos pagalba.
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