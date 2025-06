Moteris kasdien išgerdavo butelį vyno: parodė, kaip atrodo dabar

Kate neatitiko tradicinio nuo alkoholio priklausomo asmens portreto – jos gyvenime nebuvo nei problemų darbe, nei šeimos dramų, nei konfliktų su teisėsauga – tikrasis pavojus slėpėsi kasdienybėje: kiekvienas vakaras baigdavosi ant sofos su taure raudono vyno rankoje.

Lūžio momentas atėjo tada, kai ji pažvelgė į savo telefoną ir pamatė vaizdo įrašą, kuriame buvo apsvaigusi. Tą akimirką ji išgirdo savo vidinį balsą, aiškiai pasakantį: „Tu esi verta daugiau nei tai“, rašoma dailymail.co.uk.

Sprendimas atsisakyti alkoholio

2021 m. gruodį, apsvaigusi nuo vyno, K. Taylor nufilmavo 50 sekundžių trukmės vaizdo įrašą. Ji kalbėjo itin sunkiai, o jos akys buvo „stiklinės“.

„Alkoholis man sujaukia galvą“, – verkė ji.

Įrašas kurį laiką tyliai glūdėjo telefone lyg nebylus liudininkas, kol ji pagaliau rado drąsos jį peržiūrėti. Tą akimirką ją persmelkė suvokimas: ekrane – ne ji, o žmogus, kuriuo ją pavertė alkoholis.

„Tai buvo momentas, kai supratau, kad nebegaliu būti ta moteris. Tai buvo girtoji aš, maldaujanti blaivią mane sustoti“, – sako Kate.

Ji nevyko į reabilitaciją, nesusidūrė su teisėsauga, negulė į gydymo įstaigą. Nebuvo „oficialios alkoholio atsisakymo“ datos. Tai buvo jos asmeninis susidūrimas su tiesa ir sprendimas keistis.

Priklausomybė alkoholiui kilo paauglystėje

Kate nepasakoja apie jokias traumas ar skausmingą praeitį – jos pažintis su alkoholiu prasidėjo paauglystėje:

„Alkoholis tiesiog suteikdavo lengvumo – viskas atrodė paprasčiau, aš galėdavau atsipalaiduoti.“

Tačiau tas jausmas užvaldė ją dvidešimčiai metų – net po to, kai būdama girta vos nesusilaužė rankų ir kojų per avariją.

Net tada, kai per incidentą išdaužė stiklines dušo duris ar naktį atsidūrė policijos areštinėje – ji vis tiek negalvojo, kad yra priklausoma. Draugai ją matė kaip „linksmą vakarėlių merginą“.

Iš šalies Kate atrodė idealiai: santuoka, vaikai, sėkminga karjera, gražūs namai. Tačiau vyno butelis kas vakarą tyliai keitė ją iš vidaus: ji jautėsi išsipūtusi, be energijos, jos akys tapo „tamsios ir negyvos“.

Pasak moters, jos mityba tapo chaotiška – norėjosi tik cukraus ir druskos. Be to, ji nebemylėjo savęs, valgė be saiko.

„Atrodžiau dešimt metų vyresnė“, – atviravo ji.

Be to, moteris kasnakt užmigdavo ant sofos, nerimaudama, kokias žinutes būdama girta išsiuntė.

Atsisakius alkoholio viskas pasikeitė

Lemtingąją naktį, išgėrusi kelis butelius raudono vyno, Kate nufilmavo girtą save, meldžiančią blaiviosios savęs pagalbos.

„Apsvaigusi maldavau blaiviosios savęs mus abi išgelbėti“, – prisimena ji.

Kitą rytą ji tiesiog pasakė „stop“. Jokios detoksikacijos, jokio specialisto – tik aiškus sprendimas nebeatkimšti nė vieno vyno butelio. Ir tai pakeitė viską.

Pirmieji metai buvo sunkūs. Ji turėjo iš naujo pažinti save – tokią, kokia ji yra neišgėrus vyno. Socialiniai įpročiai žlugo, dalis draugų dingo, „pomėgių“ sąrašas ženkliai sutrumpėjo. Tačiau pamažu Kate susikūrė naują gyvenimą.

Ji pradėjo lankyti meno užsiėmimus, rašyti dienoraštį. Taip pat moteris pagerino fizinę formą ir numetė svorio, pradėjo rūpintis oda, mityba, miegu. Atsisakė toksiškų santykių, atstatė artimus ryšius su šeima.

„Tapau atsiskyrėlė. Buvo vieniša, bet man to reikėjo“, – sako ji.

Šiandien Kate jau beveik ketverius metus yra blaivi. Jos vaikai didžiuojasi ja, draugai pastebi pokyčius, o pati ji – švyti.

„Žmonės sako, kad dabar aš spinduliuoju. Mano kadaise negyvos akys dabar šviečia“, – šypsosi ji.

Ji atvirai pripažįsta: alkoholis darė ją „ bjauresnę, liūdnesnę“. Dabar Kate kokybiškai prižiūri odą, eina miegoti laiku ir rūpinasi savimi kiekvieną dieną ir nevartoja nė lašo alkoholio.

Kate netapo influencere ar blaivybės koučere. Tačiau savo istorija dalijasi socialiniuose tinkluose, kad padrąsintų kitus, kurie galvoja, kad blaivybė – tik kraštutinumams.

Moteris sako: „Negaliu patikėti, kiek daug man davė alkoholio atsisakymas. Tu esi skolingas sau viską, ką prarandi dėl alkoholio vartojimo.“