53-ejų Amanda viską metė ir paliko šeimą, kad gyventų sau: dabar į klubus eina 4 kartus per savaitę

Ir šis sprendimas sukėlė ne tik bangą komentarų, bet ir vertė iš naujo permąstyti, ką reiškia būti laimingu, rašoma mirror.co.uk.

Atskleidė, kodėl viską metė ir išsikraustė į Kiprą

53 metų Amanda gyveno tai, ką daugelis laikytų sėkmingu gyvenimu – 25 metus trukusi santuoka, šeši vaikai ir 141 tūkst. tūkst. eurų per metus siekiantis atlyginimas. Tačiau širdyje ji jautė, kad tai – ne jos kelias.

„Jaučiausi nelaiminga. Galvojau: „Ar tai mano gyvenimas? Man buvo 48-eri ir pagalvojau: „Eik tu velniop“, – sakė ji.

Šis impulsas galiausiai virto sprendimu: 2020 metų gegužę Amanda persikėlė į Kiprą, Aja Napą, kur dabar vadovauja savo žurnalui ir viešųjų ryšių verslui. Nors jos pajamos sumažėjo perpus – iki 58,5 tūkst. eurų per metus – ji teigia, kad tai buvo būtina kaina už geresnę darbo ir gyvenimo pusiausvyrą:

„Vos pabudusi dirbdavau nuo 5 val. ryto. Mažiausiai 12 valandų per dieną. Dabar tikriausiai dirbu penkias valandas per dieną, bet turiu daug sveikesnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.“

Kipras nebuvo atsitiktinis pasirinkimas. Dar 2008-aisiais Amanda čia įsigijo namą, kuriame dažnai atostogaudavo su vaikais. Su laiku šis pabėgimas tapo svajone, o vėliau – tikrove.

„Kiekvieną kartą grįžusi į Liverpulį verkdavau. Mano du vyriausi vaikai, Floydas ir Honey, pasakė: „Kodėl tau nepersikrausčius? Ten esi laimingiausia“, – prisipažįsta ji.

Koronaviruso pandemija tapo lūžio tašku – žlugo jos verslas, gyvenimas sustojo ir Amanda suprato, kad jei ne dabar, tai niekada. Ji miegojo atskirai nuo vyro jau nuo jauniausio vaiko gimimo – o jam dabar 11 metų.

„Aš nemanau, kad pastaruosius 30–40 metų išnaudojau visą savo potencialą ir aš už tai atsigriebiu“, – sako ji.

Iš pradžių į Kiprą kartu persikėlė trys jos dukros, tačiau jos sugrįžo į Jungtinę Karalystę, nes Amanda nusprendė, kad ten švietimo sistema tinkamesnė.

Vaikai – 24 metų Saxon, 23 metų Honey, 21 metų Floyd, 19 metų Albany ir 16 bei 11 metų dukros – liko gyventi Jungtinėje Karalystėje, tačiau dažnai mamą aplanko per atostogas.

Viską metusi atrado save iš naujo

Nors Amanda dabar dirba gerokai mažiau nei anksčiau, jos dienos kupinos veiklos – tik jau ne dėl kitų, o dėl savęs. Ji kasdien lankosi sporto salėje – ne tik dėl kūno formų, bet ir psichologinės gerovės.

Persikrausčiusi į Kiprą Amanda numetė 18 kg ir pasikeitė ne tik išore, bet ir vidumi.

„Kai pradėjau tilpti į mažesnių dydžių drabužius, pagalvojau: „Tai ne aš“. Nekenčiau būti stora“, – prisimena ji.

Dabar ji išleidžia apie 470 eurų per mėnesį botoksui, nagams, blakstienoms ir sporto klubo abonementui.

„Viskas, ką darau dėl savo estetikos ir grožio režimo, yra skirta man. Investuoju į save. Jaučiuosi gerai. Tai yra meilės sau dalykas, nes visą gyvenimą jaučiausi stora ir negraži“, – sako Amanda.

Be viso to – ir dar viena įdomi detalė: vakarėliai. Amanda pripažįsta, kad į klubus eina tris ar keturis kartus per savaitę – dažnai kartu su dukra Honey:

„Mano dukra Honey, 23 metų, nori, kad eičiau į klubą su ja, o kitiems ji sako: „Tai mano mama.“

Amandos svajonė – susirasti turtingą vyrą

Nors dėl savo gyvenimo būdo Amanda susilaukia nemažai kritikos, ji sako, kad yra išmokusi atsiriboti nuo aplinkinių nuomonės.

„Žmonės sakė, kad esu neatsakinga. Mano vaikai mane palaiko. Manau, kad išmokiau savo vaikus gyventi taip, kaip jie nori, ir neklausyti visuomenės lūkesčių, ką jie turėtų daryti“, – sako Amanda.

Ji tikisi, kad savo pavyzdžiu įkvėps ir kitus: „Gyvenu pagal savo tiesą ir manau, kad žmonės to pavydi. Atrodo, kad esu visiškai nevykusi, bet tokia nesu.“

Amanda neslepia – ji jaučiasi laisva, stipri ir pasiruošusi naujiems etapams, o svajonė apie meilę – vis dar gyva:

„Gyvenimas yra dovana, kurią reikia kontroliuoti. Kitas dalykas, kurį noriu padaryti, tai įsimylėti turtingą, gražų vaikiną – man atsibodo dirbti.“