Siūlo suteikti daugiau teisių policijai: pokyčiai paliestų visus vairuotojus

Tokį pasiūlymą pateikęs Seimo narys Arvydas Anušauskas teigia, kad dabartiniai ribojimai trukdo pareigūnams operatyviai reaguoti į pavojingą vairavimą, nelegalias gatvių lenktynes ir kitus šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Kodėl siūloma keisti dabartinę tvarką?
Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad nemaža dalis pavojingo ir chuliganiško vairavimo atvejų užfiksuojama tamsiuoju paros metu. Būtent naktį dažniau organizuojamos ir nelegalios gatvių lenktynės, kurių dalyviai sąmoningai nepaiso Kelių eismo taisyklių.
Siekdami nustatyti tokius pažeidimus, policijos pareigūnai dažnai patruliuoja nežymėtais automobiliais. Tai leidžia stebėti vairuotojų elgesį jiems nežinant, kad netoliese yra policijos ekipažas.
Tačiau naktį pastebėjęs pavojingai važiuojantį automobilį, toks ekipažas pagal dabartinę stabdymo tvarką negali jo savarankiškai sustabdyti.
„Dėl šio ribojimo apsunkinamas pažeidimų fiksavimas ir atsakomybės už padarytus pažeidimus taikymas, todėl tikslinga tobulinti teisinį reguliavimą, sudarant policijos pareigūnams galimybę veiksmingiau vykdyti eismo kontrolę ir užtikrinti eismo saugumą“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Pataisų iniciatoriaus nuomone, suteikus tokią teisę nežymėtų automobilių ekipažams, policija galėtų greičiau reaguoti į šiurkščius pažeidimus, nelaukdama, kol į įvykio vietą atvyks pažymėtas patrulinis automobilis.
Kaip vairuotojai stabdomi dabar?
Šiuo metu galiojančiame Administracinių nusižengimų kodekse numatyti konkretūs reikalavimai, kurių pareigūnai privalo laikytis stabdydami transporto priemones tamsiuoju paros metu.
Visų pirma, pareigūnas turi vilkėti tarnybinę uniformą su šviesą atspindinčiais elementais. Tai gali būti specialioji liemenė, rankogaliai ar kitos šviesą atspindinčios priemonės.
Be to, naktį vairuotojus stabdantį policijos patrulį turi sudaryti ne mažiau kaip du pareigūnai. Jų tarnybinis automobilis privalo būti nudažytas specialiomis spalvomis ir pažymėtas policijos skiriamaisiais ženklais.
Reikalavimas sustoti išreiškiamas šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungus patrulinio automobilio mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.
Policija taip pat rekomenduoja transporto priemones tamsiuoju paros metu stabdyti apšviestuose kelio ruožuose.
Tokia praktika taikoma ir kitose Europos šalyse
Pasiūlymo autorius atkreipia dėmesį, kad nežymėtų policijos automobilių naudojimas stabdant eismo pažeidėjus naktį nėra naujovė.
Projekto aiškinamajame rašte kaip pavyzdžiai nurodomos Švedija, Nyderlandai, Vokietija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija ir Latvija.
Pasak A. Anušausko, suteikus panašias teises Lietuvos policijos pareigūnams, būtų galima veiksmingiau kontroliuoti vairuotojus, kurie šiurkščiai pažeidžia Kelių eismo taisykles.
Ką daryti, jeigu kyla abejonių dėl stabdančių pareigūnų?
Galimi pakeitimai svarbūs ir dėl vairuotojų saugumo. Policija jau anksčiau yra įspėjusi apie atvejus, kai nusikaltėliai apsimeta pareigūnais ir mėgina stabdyti automobilius.
Todėl vairuotojams rekomenduojama atkreipti dėmesį ne tik į stabdymo signalą, bet ir į tarnybinio automobilio žymėjimą, pareigūnų uniformas bei aplinkybes, kuriomis reikalaujama sustoti.
Jeigu kyla pagrįstų įtarimų, kad transporto priemonę stabdo ne tikri policijos pareigūnai, Lietuvos policija pataria nesustoti ir nedelsiant skambinti skubiosios pagalbos numeriu 112.
Kita vertus, svarbu nepamiršti, kad už nepaklusimą teisėtam uniformuoto policijos pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę numatyta griežta atsakomybė.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą vairuotojui gali būti skirta nuo 850 iki 1 200 eurų bauda ir atimta teisė vairuoti nuo trejų iki penkerių metų.
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