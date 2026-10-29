Per Vėlines vairuotojų laukia ne tik spūstys: ekspertas įspėja apie dažnai pamirštamus pavojus

Draudikai perspėja, kad šiuo laikotarpiu padaugėja eismo įvykių, o vairuotojams papildomų sunkumų kelia prastas matomumas, laukiniai gyvūnai ir skubėjimas.
Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, lapkričio 1–2 dienomis kasmet vidutiniškai užregistruojama 15 įskaitinių eismo įvykių, kuriuose nukenčia arba žūsta žmonės. Beveik pusę jų – 43 proc. – sudaro transporto priemonių susidūrimai, o 29 proc. – užvažiavimai ant pėsčiųjų.
Draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ Žalų departamento vadovas Mindaugas Balinskas pastebi, kad per Vėlines eismo įvykių ir vagysčių įprastai fiksuojama apie 10 proc. daugiau. Anot jo, papildomų problemų vairuotojams kyla ir dėl to, kad dalis kelionių vyksta mažiau pažįstamais keliais, o pasiekti kelionės tikslą neretai stengiamasi per kuo trumpesnį laiką.
„Per Vėlines keliuose eismas suintensyvėja, o vairavimo sąlygas apsunkina rudeniški orai – trumpesnis šviesusis paros metas, krituliai ir prastesnis matomumas. Be to, dažniau tenka važiuoti rajoniniais, mažiau pažįstamais keliais“, – sako M. Balinskas.
Daugiau rūpesčių – prie kapinių
Dideli automobilių srautai prie kapinių apsunkina eismą ir stovėjimą. Vairuotojams tenka manevruoti ankštose aikštelėse, ieškoti laisvų vietų, prasilenkti siauruose pravažiavimuose ir stebėti tarp automobilių vaikštančius žmones.
Pasak M. Balinsko, tokiomis aplinkybėmis išauga ir smulkių eismo įvykių tikimybė. Automobilį galima apgadinti ne tik manevruojant, bet ir neatsargiai atidarant dureles.
Jeigu apgadinamas šalia stovintis automobilis, būtina susisiekti su jo savininku ir tinkamai užfiksuoti įvykį. Kai savininko nėra ir su juo susisiekti nepavyksta, apie incidentą reikia pranešti policijai. Vien palikti raštelį su telefono numeriu nepakanka.
Daugiau dėmesio reikėtų skirti ir pėsčiųjų saugumui. Prie kapinių esančiose stovėjimo aikštelėse, sankryžose bei pėsčiųjų perėjose vairuotojams patariama sumažinti greitį ir įvertinti, kad tarp automobilių gali netikėtai pasirodyti žmonių, ypač vyresnio amžiaus.
Susidūrimas su laukiniu gyvūnu gali kainuoti tūkstančius eurų
Vėlyvą rudenį ypač pavojingi tampa užmiesčio keliai, einantys per miškus ir laukus. Anksti temstant ir prastėjant matomumui, vairuotojams sunkiau laiku pastebėti į važiuojamąją dalį išbėgusius laukinius gyvūnus.
M. Balinsko teigimu, po tokių susidūrimų automobiliams padaroma vidutiniškai apie 1 500 eurų žalos. Nuostolių dydis priklauso nuo automobilio greičio ir gyvūno dydžio.
Norint sumažinti susidūrimo tikimybę, rekomenduojama atidžiau stebėti kelkraščius, ypač kelio ruožuose, pažymėtuose apie laukinius gyvūnus įspėjančiais ženklais. Pastebėjus gyvūną, būtina sulėtinti greitį ir vengti staigių manevrų, dėl kurių galima prarasti automobilio kontrolę.
Jeigu susidūrimo išvengti nepavyko, pirmiausia reikia pasirūpinti savo ir kitų eismo dalyvių saugumu: sustoti saugioje vietoje, įjungti avarinę šviesos signalizaciją, apsivilkti šviesą atspindinčią liemenę ir, jei saugu, pastatyti avarinio sustojimo ženklą.
Apie partrenktą laukinį gyvūną būtina pranešti skubiosios pagalbos telefonu 112, net jeigu jis pasišalino iš įvykio vietos. Prie sužeisto gyvūno nereikėtų artintis ar mėginti jo patraukti nuo kelio – išsigandęs gyvūnas gali sužaloti žmogų.
Svarbu žinoti, kaip elgtis po eismo įvykio
Draudimo bendrovės atstovas primena, kad net ir nedidelis eismo įvykis gali sukelti nemažai rūpesčių, jeigu vairuotojas nežino, kaip užfiksuoti žalą ar kur kreiptis pagalbos.
Jeigu per eismo įvykį žmonės nenukentėjo, vairuotojai sutaria dėl jo aplinkybių ir nėra kitų priežasčių kviesti policiją, pakanka užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Tai galima padaryti elektroniniu būdu interneto svetainėje draudimoivykiai.lt.
Policiją būtina kviesti, jei sužeisti žmonės, vairuotojai nesutaria dėl įvykio aplinkybių, įtariamas neblaivumas arba apgadinto turto savininko nėra įvykio vietoje.
M. Balinskas taip pat pataria iš anksto telefone išsaugoti draudimo bendrovės ir techninės pagalbos kontaktus, kad prireikus nereikėtų jų ieškoti jau patekus į avariją.
„Vairuotojai kartais net nežino, kurioje bendrovėje yra apsidraudę. Kai tai tenka aiškintis stresinėje situacijoje, viskas užtrunka ilgiau ir sukelia papildomų rūpesčių“, – pastebi draudimo bendrovės atstovas.
Jeigu po susidūrimo kyla abejonių dėl automobilio techninės būklės, prieš tęsiant kelionę rekomenduojama pasikonsultuoti su autoserviso specialistais arba techninės pagalbos tarnyba.
Kelionėms pataria numatyti daugiau laiko
Vairuotojai, planuojantys per vieną dieną aplankyti kelias skirtinguose Lietuvos regionuose esančias kapines, turėtų iš anksto įvertinti ne tik kelionės atstumą, bet ir galimas spūstis.
Dėl intensyvesnio eismo gali pailgėti kelionės trukmė, todėl draudikai rekomenduoja neskubėti ir nepamiršti reguliarių poilsio pertraukų.
„Norint išvengti spūsčių ir sumažinti eismo įvykio riziką, kelionės maršrutą bei laiką reikėtų planuoti iš anksto. Per Vėlines ypač svarbu neskubėti ir išlikti atidiems“, – pabrėžia M. Balinskas.
Papildomo atsargumo reikia ir paliekant automobilį prie kapinių. Vairuotojams primenama nepalikti salone matomų vertingų daiktų, o transporto priemonę statyti taip, kad ji netrukdytų kitiems eismo dalyviams.
Ilgesniam laikui išvykstantiems gyventojams taip pat patariama pasirūpinti namų saugumu – patikrinti, ar užrakintos durys bei uždaryti langai, o informacijos apie išvykimą viešai neskelbti socialiniuose tinkluose.
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