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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sakramente bręsta permainos: Sabonis atsidūrė tarp galimų mainų kandidatų

2026-11-13 18:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 18:47
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Katastrofiškai NBA sezoną pradėjusi Sakramento „Kings“ komanda svarsto rimtas permainas, kurios gali paliesti ir Lietuvos rinktinės žvaigždę Domantą Sabonį.

Sabonis | Scanpix nuotr.

Katastrofiškai NBA sezoną pradėjusi Sakramento „Kings“ komanda svarsto rimtas permainas, kurios gali paliesti ir Lietuvos rinktinės žvaigždę Domantą Sabonį.

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Per pirmąsias 11 rungtynių vos vieną pergalę iškovojęs Sakramento klubas jau yra pasirengęs svarstyti pasiūlymus dėl žaidėjų mainų.

Kaip skelbia „The Athletic“, „Kings“ vadovybė neatmeta galimybės išmainyti nė vieno dabartinės sudėties krepšininko, išskyrus šių metų NBA naujokų biržoje pasirinktą Dariusą Acuffą.

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Sėkmingai karjerą stipriausioje pasaulio lygoje pradėjęs gynėjas laikomas pagrindiniu Sakramento ekipos ateities projektu, aplink kurį klubas ketina formuoti sudėtį.

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Tai reiškia, kad tarp galimų mainų kandidatų atsidūrė ir D. Sabonis, kuris „Kings“ marškinėlius vilki nuo 2022 metų.

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2023 metais lietuvis su Sakramento komanda pirmą kartą karjeroje pateko į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes.

Šį sezoną 30-metis aukštaūgis per 10 susitikimų vidutiniškai pelno po 13,8 taško, atkovoja po 13,3 kamuolio ir atlieka po 5,9 rezultatyvaus perdavimo.

Nors D. Sabonis išlieka vienu svarbiausių komandos žaidėjų, itin prasta sezono pradžia ir grėsmė dar kartą nepatekti į atkrintamąsias varžybas gali paskatinti „Kings“ vadovybę iš esmės pertvarkyti sudėtį.

Kol kas apie konkrečias derybas dėl lietuvio mainų nepranešama, tačiau Sakramento klubas yra pasirengęs išklausyti kitų NBA komandų pasiūlymus.

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