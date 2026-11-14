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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Kings“ krizė tęsiasi: solidžiai žaidęs Sabonis nesustabdė „Trail Blazers“

2026-11-14 07:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 07:41
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NBA čempionate penktąjį pralaimėjimą iš eilės patyrė Sakramento „Kings“, kuri taurės rungtynėse namuose 107:120 nusileido Portlando „Trail Blazers“ krepšininkams.

Sabonis | Scanpix nuotr.

NBA čempionate penktąjį pralaimėjimą iš eilės patyrė Sakramento „Kings“, kuri taurės rungtynėse namuose 107:120 nusileido Portlando „Trail Blazers“ krepšininkams.

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Sakramento ekipa šį sezoną vis dar nėra iškovojusi nė vienos pergalės namuose – pralaimėti visi septyni susitikimai.

Domantas Sabonis solidžiai atsitiesė po rungtynių be taškų. Aukštaūgisper 35 minutes pelnė 21 tašką (8/13 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 12 atšokusių kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, bet dukart prasižengė ir padarė 1 klaidą.

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Aukštaūgis pasižymėjo gražiu perdavimu.

Jis dar taip pat galingai įdėjo per varžovų centrą.

Rezultatyviausias „Kings“ žaidėjas buvo De'Andre Hunteris, surinkęs 24 taškus.

Portlando komandą į trečiąją pergalę iš eilės vedė Deni Avdija, pelnęs 34 taškus. Puolėjas demonstravo įspūdingą taiklumą – pataikė 11 iš 13 metimų iš žaidimo, įskaitant 3 tritaškius iš 5, ir realizavo visas 9 baudas.

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Damianas Lillardas prie pergalės prisidėjo 29 taškais, Toumani Camara pridėjo 14, o Donovanas Clinganas surinko 13 taškų ir atkovojo 11 kamuolių.

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„Trail Blazers“ šį sezoną itin sėkmingai rungtyniauja išvykose. Portlando klubas laimėjo šešis iš septynių susitikimų svečiuose, o vienintelį pralaimėjimą patyrė NBA taurės rungtynėse su Los Andželo „Lakers“.

Šiomis rungtynėmis Portlando ekipa pradėjo šešių išvykos susitikimų seriją.

Artimiausiose rungtynėse „Kings“ namuose priims Oklahomos „Thunder“, o „Trail Blazers“ du kartus iš eilės svečiuose susitiks su Minesotos „Timberwolves“.

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„Kings“: De'Andre Hunteris 24 (5/8 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam.), Domantas Sabonis 21 (8/13 dvit., 12 atk. kam., 5 rez. perd.), Darius Acuffas 17 (3/9 dvit., 3/10 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Keeganas Murray 16 (5/8 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Zachas LaVine 12 (3/6 trit., 6 rez. perd.), Malikas Monkas 7 (4 atk. kam.), Dylanas Cardwellas 6, Emanuelas Sharpas 4.

„Trail Blazers“: Deni Avdija 34 (8/8 dvit., 3/5 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Damianas Lillardas 29 (0/5 dvit., 6/13 trit., 6 rez. perd., 4 kld.), Toumani Camara 14 (2/4 trit.), Donovanas Clinganas 13 (5/9 dvit., 1/4 trit., 11 atk. kam.), Scootas Hendersonas 11 (2/7 trit.), Jrue Holiday 6 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 6 kld.), Brandenas Carlsonas 5, Sidy Cissoko (1/4 trit., 4 atk. kam.) ir Jaysonas Kentas po 3, Robertas Williamsas 2 (7 atk. kam.).

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