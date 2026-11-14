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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis įtvirtino „Bulls“ pergalę po pratęsimo

2026-11-14 07:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 07:35
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NBA taurės turnyre ilgai lauktą pergalę iškovojo Čikagos „Bulls“ ekipa, kuri namuose po pratęsimo 125:117 įveikė Atlantos „Hawks“ krepšininkus.

Buzelis | Scanpix nuotr.

NBA taurės turnyre ilgai lauktą pergalę iškovojo Čikagos „Bulls“ ekipa, kuri namuose po pratęsimo 125:117 įveikė Atlantos „Hawks“ krepšininkus.

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Čikagos klubas nutraukė aštuonių pralaimėjimų seriją ir iškovojo vos antrąją pergalę šį sezoną. Iki šiol vienintelį kartą „Bulls“ buvo laimėjusi spalio 23 dieną prieš Milvokio „Bucks“.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Normanas Powellas, surinkęs 33 taškus. Net 9 iš jų gynėjas pelnė per pratęsimą ir padėjo komandai palaužti varžovus.

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Joshas Giddey pridėjo 15 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų.

Matas Buzelis nugalėtojams per 29 minutes pelnė 11 taškų (0/1 dvit., 3/7 trit., 2/2 baud.), sugriebė 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 3 metimus, bet po dusyk suklydo ir prasižengė.

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„Hawks“ gretose trigubu dubliu išsiskyrė Jalenas Johnsonas, surinkęs 16 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.

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Po pirmosios rungtynių pusės „Bulls“ turėjo septynių taškų pranašumą, tačiau Atlantos ekipa sugebėjo atsitiesti ir išplėšti pratęsimą.

Papildomo laiko metu iniciatyvos ėmėsi N. Powellas, kuris pelnė 9 taškus ir tapo pagrindiniu Čikagos pergalės kalviu. O pačioje pratęsimo pabaigoje Čikagos pergalę įtvirtino M. Buzelio tritaškis.

„Bulls“ taip pat nutraukė keturių pralaimėjimų namuose seriją.

Tuo metu „Hawks“, prieš tai laimėjusi ketverias iš penkerių rungtynių, patyrė antrąją nesėkmę iš eilės.

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„Bulls“: Normanas Powellas 33 (8/11 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam.), Jalenas Smithas (5/9 dvit., 1/6 trit., 12 atk. kam., 4 kld.), Isaac Okoro (2/6 trit.) ir Joshas Giddey (3/7 trit., 10 atk. kam., 14 rez. perd., 4 kld.) po 15, Patrickas Williamsas 13 (4/6 trit., 4 atk. kam.), Buddy Hieldas 12 (2/7 trit.), Matas Buzelis 11 (3/7 trit., 6 atk. kam.), Noa Essengue 5, Tre Jonesas 4 (2/5 dvit.), Nicas Claxtonas 2 (6 atk. kam.).

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„Hawks“: Jalenas Johnsonas 27 (11/23 dvit., 11 atk. kam., 10 rez. perd., 5 kld.), CJ McCollumas 20 (7/10 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Onyeka Okongwu 17 (5/6 dvit., 2/7 trit., 6 atk. kam.), Nickeilas Alexander-Walkeris 16 (5/8 dvit., 1/11 trit., 6 atk. kam.), Jockas Landale 12 (1/4 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Luguentzas Dortas 10 (3/7 dvit., 4 per. kam.), Aaronas Wigginsas 9 (1/6 trit., 4 atk. kam.), Dysonas Danielsas 6 (3/5 dvit., 9 atk. kam., 4 rez. perd.).

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