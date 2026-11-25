Naujienų portalui tv3.lt Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos kunigas Juozas Janulis paaiškina, kokios sumos įprastai aukojamos bažnyčioje, ar tikintieji privalo aukoti per kiekvienas mišias ir kam iš tiesų panaudojami surinkti pinigai.
Konkrečios sumos bažnyčioje – nėra?
Pasak kunigo J. Janulio, svarbiausia suprasti, kad aukojimas nėra mokestis už dalyvavimą šventosiose mišiose. Nors yra nustatytas minimalus aukos dydis, žmogus gali pasirinkti ir mažesnę, ir didesnę sumą, atsižvelgdamas į savo galimybes.
„Yra vyskupų nustatytas minimumas – 10 eurų. Tačiau žmogus gali aukoti ir 10, ir 20 eurų – tiek, kiek jam išeina“, – pasakoja kunigas.
Anot jo, aukojamos sumos priklauso ir nuo to, kokios mišios užsakomos. Pavyzdžiui, kai žmonės nori, kad būtų meldžiamasi už tam tikrą intenciją, bažnyčioje galima paaukoti ir vieną eurą.
„Yra sudėtinės mišios, kur žmonės aukoja po vieną eurą. Bažnyčioje yra padėta dėžutė, į kurią žmonės aukoja po vieną eurą. Vienas nori už tą pasimelsti, kitas – už kitą, o paskui kunigas kartą ar du per mėnesį aukoja mišias už tų žmonių intencijas“, – aiškina pašnekovas.
Neaukojantys neturėtų jausti kaltės
Vis dėlto daliai žmonių net ir kelių eurų paaukojimas gali būti finansinis iššūkis. Kiti tiesiog pamiršta pasiimti pinigų, todėl per mišias negali įmesti aukos. Kunigas tikina, kad dėl to tikrai nereikėtų išgyventi ar jaustis nepatogiai.
„Aš sėdėčiau ramiausiai ir viskas. Visai nesijausčiau blogai. Vieną kartą nieko, kitą kartą galėsiu paaukoti“, – teigia jis.
Dvasininkas atkreipia dėmesį, kad ne kiekvienas į mišias atėjęs žmogus aukoja: „Aš kasdien laikau mišias. Žmonių būna prisirinkę 10 ar 20, bet ne visi aukoja. Žmonės meldžiasi ir viskas“.
Jo teigimu, svarbiausia, kad žmogus galėtų dalyvauti mišiose ir melstis, o aukojimas neturėtų tapti privaloma sąlyga. Dvasininkas pabrėžia, kad auka neturėtų tapti prievole ar priežastimi žmogui jausti kaltę.
Surinkti pinigai skiriami bažnyčios išlaikymui
Dar vienas klausimas, kylantis tikintiesiems – kur nukeliauja per šventąsias mišias surinkti pinigai. Kunigas aiškina, kad aukos pirmiausia skiriamos parapijos poreikiams ir kasdienėms išlaidoms padengti.
„Kas surenkama per mišias, skiriama parapijos išlaikymui: už elektrą susimokėti, už bažnyčios priežiūrą, už gėles. Taip pat reikia mokėti atlyginimus, jeigu yra vargonininkas, valytoja“, – vardija pašnekovas.
Anot jo, bažnyčios išlaikymas reikalauja nemažai lėšų: būtina tvarkyti takus, remontuoti stogus, dažyti sienas, keisti langus ir pasirūpinti bažnyčios šildymu.
„Dabar, kai prasidėjo šildymo sezonas, šildymas labai brangus. Reikia už jį susimokėti. Niekas bažnyčiai jokių išimčių nedaro“, – teigia kunigas.
Didžiausia auka – duodama iš širdies
Paklaustas, ar didesnė pinigų suma gali turėti ir didesnę dvasinę vertę, kunigas pateikia pavyzdį iš savo praktikos. Jo teigimu, didesnę auką skiriantiems žmonėms jis kartais papildomai skiria daugiau maldų ar giesmių.
Vis dėlto svarbiausia, pasak jo, nėra pati suma, o žmogaus galimybės ir nuoširdumas.
Kunigas primena ir Evangelijoje aprašytą istoriją apie našlę, paaukojusią du pinigėlius. Nors jos auka buvo labai maža, Kristus ją įvertino labiau už kitų paaukotas didesnes sumas, nes moteris atidavė tai, ką turėjo.
„Jeigu žmogus aukoja tiek, kiek gali, tai yra pati didžiausia auka, nes jis duoda iš širdies“, – pabrėžia kunigas.
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