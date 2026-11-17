Remiantis WBRZ-TV duomenimis, 44 metų kunigas Danielis Okaforas buvo sulaikytas penktadienio rytą savo namuose Abita Springse.
Tyrimo eiga ir audito rezultatai
Šv. Tamanio parapijos šerifo finansinių nusikaltimų skyriaus detektyvai tyrimą pradėjo po to, kai Naujojo Orleano arkivyskupijos atstovai kreipėsi į šerifo biurą pranešdami apie finansinius neatitikimus Šv. Žanos de Šantal parapijoje (St. Jane de Chantal Parish), esančioje Abita Springse.
Parapijos finansų auditas vėliau parodė, kad D. Okaforas įtariamas į savo asmeninę banko sąskaitą įnešęs daugiau nei 30 bažnyčiai išrašytų čekių, o gautas lėšas panaudojęs asmeninėms išlaidoms.
Pasak šerifo biuro, D. Okaforas per dvejus su puse metų įtariamas pasisavinęs 21 000 JAV dolerių (apie 19 tūkst. eurų) bažnyčios lėšų.
D. Okaforui buvo pateikti kaltinimai dėl:
- Vagystės;
- Kompiuterinio sukčiavimo;
- Piktnaudžiavimo piniginiais dokumentais.
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