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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jėzaus skulptūrą sudaužęs britas tokios pabaigos nesitikėjo – ar atsidurs už grotų?

2026-11-16 13:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-16 13:28
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Lapkričio 12-osios naktį Vilniuje Jungtinės Karalystės pilietis nuplėšė ir sudaužė Jėzaus skulptūrą. Aiškėja, kad vyras buvo atvykęs į Vilnių kaip turistas. Šiuo metu iš jo paimtas pasas, vyrui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Lapkričio 12-osios naktį Vilniuje Jungtinės Karalystės pilietis nuplėšė ir sudaužė Jėzaus skulptūrą. Aiškėja, kad vyras buvo atvykęs į Vilnių kaip turistas. Šiuo metu iš jo paimtas pasas, vyrui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gresia baudžiamoji atsakomybė.

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Tai, kad asmuo į Lietuvą atvyko turistiniu tikslu, naujienų portalui tv3.lt patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Edvinas Navickas. 

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1989 metais gimęs britas lapkričio 12-osios naktį sustojo prie Dominikonų gatvėje esančios Dievo Gailestingumo šventovės.

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Nežinia, kodėl jam užkliuvo kieme ant kryžiaus kabėjusi Jėzaus skulptūra. Vyras ją nuplėšė ir, kaip matyti vaizdo įraše, nusprendė pasipuikuoti prieš šalia buvusį draugą – juokdamasis skulptūrą pakėlė.

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Nuleisdamas skulptūrą ant žemės, užsienietis ją stuktelėjo į žemę, ši lūžo per Jėzaus rankas ir sudužo į šipulius.

Panašu, kad iš netikėtumo jis pats išsigando – sušuko „O, Dieve!“ ir kartu su savo draugu pabėgo iš įvykio vietos.

Iš brito paimtas pasas

Netrukus Vilniaus policija paskelbė užsieniečio paiešką. Per tris dienas vyrą surado, jis buvo apklaustas.

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Anot Vilniaus apskrities policijos, jis nesislapstė, buvo linkęs bendradarbiauti.

Jungtinės Karalystės piliečiui buvo paskirta kardomoji priemonė – asmens dokumento (paso) paėmimas. E. Navickas patvirtino, kad asmuo šiuo metu negali išvykti iš Lietuvos.

Prokuroras taip pat patvirtino, kad įvykio metu asmuo galimai buvo apsvaigęs nuo alkoholio.

Prokuratūra atlieka tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 312 straipsnio 2 dalį.

Ji nurodo, kad tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų.

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Pirks naują skulptūrą

Iki Kalėdų dvasininkai žada, kad Jėzaus skulptūra sugrįš į savo seną vietą. Tiesa, šios jau niekas nesutvarkys, bažnyčia Lenkijoje užsakinės naują. Patirti nuostoliai siekia apie porą tūkstančių eurų. Tiesa, Jėzaus skulptūra vandalams užkliūva jau ne pirmą kartą. 

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„Buvo, kad nulaužė pirštus kažkas. Tai suremontavom. Priklijavome tuos pirštus“, – TV3 Žinioms sakė šventovės vicerektorius Elijas Anatolijus Markauskas. 

Tai anaiptol ne pirmas vandalizmo ir tyčiojimosi iš bažnyčios atvejis šventovėse. Prieš mėnesį Santaros klinikų Dievo Gailestingumo koplyčioje dvasininkas rado lėlės galvą užbrauktomis akimis. Kita lėlės galva gulėjo ant aukų dėžutės.

Vandalizmo atvejai katalikų Bažnyčioje pastaruoju metu pasaulyje ne naujiena. Nusikaltėliai ir kryžius griauna, ir niokoja mergelės Marijos atvaizdą. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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tai
tai
2026-11-16 13:52
lai nauja nuperka ,susimoka ..riebiai !
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A.
A.
2026-11-16 13:57
Už tokias nesąmones reikia bausti, vien tik tam,. kad kiti nekartotų ...
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Velniai galvose
Velniai galvose
2026-11-16 13:47
Užsenio komentuose kalbama kad čia nieko tokio. Tipo pigi skulptura galima laužyti, o buvo tokiu kurie palaiko britą ir sako kad gerai kad jis čia taip, taip ir reik tom bažnyčiom. Man buvo šokas kai žmonės puolė jį ginti ir tipo kaltinti tuos kam buvo suniokotas tas turtas. Žodžiu palei dabartines vertybes nieko tokio jei i mano kiema ateitų pojokas užsenietis pavogtų mano elnia kaledu dekoracija nuo vejos ir ja sulaužytų. Ai čia tik plastmasės gabalas. Man idomu idomi ar jiem patiktų jei laužytų jų turtą.
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