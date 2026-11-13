Kas gresia Jėzaus skulptūrą sudaužiusiam užsieniečiui? Dvasininkas pasiryžęs ir atleisti: „Noriu tą žmogų pamatyti“

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Vandališko nusikaltimo įrodymas – angliškai kalbantis jaunas vyras ant suoliuko sėdinčiam ir telefone naršančiam draugui juokdamasis rodo Jėzaus skulptūrą. Vėliau, statydamas ją, trinkteli į grindinį ir ši suskyla – chuligano rankose lieka Jėzaus rankos, o kūnas krisdamas ant grindinio pažyra į skeveldras. Sušukęs: „O Dieve!“, vyras su draugu sprunka.
„Galvoju: nu, tu žmogau, tokią akimirką net tu Dievo šaukiesi. Kai pamačiau tą žmogų, man pasidarė labai skaudu, nes tas žmogus nepanašus į blogą. Man net buvo sunku patikėti, kad tas jaunas ir tvirtas vyras galėjo kovoti su statula“, – sakė Dievo gailestingumo šventovės vicerektorius Elijas Anatolijus Markauskas.
Dvasininkas nemano, kad tai religinis išpuolis
Įrašą pamatę žmonės pakraupę dėl to, ką su tikintiesiems svarbiu simboliu daro įkaušęs užsienietis.
„Čia smegenų neturi šitas žmogus.“
„Siaubas, aš gi čia gyvenu, kasdien čia einu, čia žmonės stovi, meldžiasi ir verkia apsikabinusios moterytės. Gaila labai.“
„Man tai yra labai baisu. Ir atrodo ne toks koks pašlemėkas, bet iš tikrųjų čia yra kaip ir ne žmogaus elgesys. Čia yra tokia nepagarba. Iš tokio žmogaus galima laukti bet ko.“
Dievo gailestingumo šventovės vicerektorius E. A. Markauskas šiąnakt beveik nemiegojo ir peržiūrėjo 4 valandas vaizdo kamerų įrašų, ką šventovės pašonėje veikė du vyrai. Jam susidarė įspūdis, kad tai nėra religinis išpuolis.
„Pas mus labai tradiciška kalbėti, kad musulmonai kovoja prieš mus, bet ten niekur nepaminėtas žodis Alach. Čia paprasčiausiai blogio ir nuodėmės sužeistas žmogus“, – tikino E. A. Markauskas.
Dvasininkas spėjo, kad vyrai ant suoliuko prisėdo atėję iš baro.
„Aišku, kad bare jie tikrai nesimeldė. Pagal visą kalbą matosi, kad jis daugiau negu išgėręs“, – sakė E. A. Markauskas.
Iš reakcijos, kai chuliganas suskaldo skulptūrą, dvasininkas sprendžia, kad šis ją sudaužė netyčia.
„Čia nebuvo suplanuotas kažkoks veiksmas. Kai manęs klausia, kas kaltas, tai aš sakau – mūsų suoliukas prie parduotuvės, kadangi jeigu nebūtų buvę to suoliuko, jie nebūtų užsilaikę čia“, – tikino dvasininkas.
Įraše matyti, kaip kelios minutės prieš vandalizmą vaikinas vaikšto įsiutęs ir nuolat dėl kažko keikiasi, gailisi atvažiavęs į Lietuvą, o kai užsuka į arką, girdisi, kaip jis lupa skulptūrą.
„Jis atvažiavo į svetingą Vilnių, į tą gražų Vilnių, ir jis negali niekinti to, kas mūsų žmonėms yra labai svarbu“, – sakė E. A. Markauskas.
„Dėl minėto įvykio sostinės policija metė pakankamai dideles pajėgas, kad būtų nustatytas įtariamasis, galimai atlikęs šią nusikalstamą veiką. Šiuo metu vykdomi procesiniai veiksmai, peržiūrimos miesto kameros, kuriose užfiksuotas asmuo ar net asmenys, galimai įvykdę šią veiką“, – pasakojo Vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.
Ketina kreiptis į Interpolą
Jei reikės, anot policijos, dėl užsieniečio paieškos bus kreipiamasi ir į Interpolą, mat jo padarytas nusikaltimas – ne administracinis nusižengimas, o veika, numatyta Baudžiamajame kodekse.
„Kapo išniekinimas ar kitos įsimintinos vietos“, – sakė T. Bražėnas.
Už tai gresia iki 3 metų kalėjimo. O dvasininkas svarsto, gal net žalos atlyginti neprašys.
„Aš nenoriu to žmogaus bausti, aš noriu tą žmogų pamatyti, paspausti jam ranką ir paklausti: žmogau, kam tu tai darai? Tą žmogų reikia sustabdyti ir pasakyti, kad tai yra blogai, kadangi yra grėsmė, jog žmogus panašiai elgsis ir su kitu žmogumi“, – tikino E. A. Markauskas.
Ši vandališka istorija, dvasininkas įsitikino, parodė, kad ir gerų žmonių yra daug.
„Jaunas vaikinas, Aurimas jo vardas, ėjo iš baro galbūt, bet nebuvo nei girtas, nei išprotėjęs – sustojo, susidomėjo, kas čia guli, suprato, kad čia Kristaus statula, nors pats pasisakė, kad yra daugiau linkęs į budizmą“, – pasakojo dvasininkas.
Aurimas apie suskaldytą skulptūrą pranešė bažnyčios sargui bei policijai ir su kitu praeiviu surinko ant gatvės išmėtytas skeveldras – nusikaltimo vietoje jie praleido apie 4 valandas.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.