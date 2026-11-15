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Skandalas dėl sudaužytos Jėzaus skulptūros išplito svetur: štai ką mano užsieniečiai

2026-11-15 18:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 18:02
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Praėjusią savaitę Lietuvą sukrėtė skandalas – Vilniuje esanti Dievo Gailestingumo šventovė patyrė vandalo išpuolį, kai vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vyras nuo kryžiaus nuplėšė ir sudaužė Jėzaus statulą. Netrukus ši žinia pasklido ir užsienio naujienų portaluose.

Praėjusią savaitę Lietuvą sukrėtė skandalas – Vilniuje esanti Dievo Gailestingumo šventovė patyrė vandalo išpuolį, kai vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vyras nuo kryžiaus nuplėšė ir sudaužė Jėzaus statulą. Netrukus ši žinia pasklido ir užsienio naujienų portaluose.

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Tarp jų – portalai GBNews, Mirror, NewYorkPost ir kiti.

Netyla kalbos ir užsienyje

Vaizdo įrašas, kurį paskelbė minėti portalai, sulaukė didžiulio atgarsio. Pavyzdžiui, Mirror socialiniuose tinkluose vaizdo įrašas surinko beveik milijoną peržiūrų, GBNews – beveik keturiolika milijonų.

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Po vaizdo įrašais netrūko ir komentarų, kuriuose žmonės išreiškė pasipiktinimą:

  • „Didžiausia gėda.“
  • „Tiesiog baisu.“
  • „Štai ką daro alkoholis, tikriausiai buvo girtas.“
  • „Tai ne tik statula. Parodykite šiek tiek pagarbos.“

Primename, kad Vilniuje, Dominikonų gatvėje, praėjusios savaitės trečiadienio vakarą bažnyčios vidiniame asmuo sudaužė ant medinio kryžiaus kabėjusią auksinės spalvos Jėzaus skulptūrą.

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Apie tai iškart po įvykio „Facebook“ pasisakė ir kunigas Elijas Anatolijus Markauskas.

„Mieli vilniečiai ir Vilniaus svečiai,prašome padėti policijai atpažinti nuotraukoje užfiksuotą žmogų, išniekinusį Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus statulą prie Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės“, – rašė kunigas.

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„Jeigu jį atpažįstate ar turite tyrimui reikšmingos informacijos, prašome susisiekti su policija telefonu +370 700 60 000 arba perduoti informaciją per www.epolicija.lt⁠.

Ypač kreipiamės į Senamiesčio ir aplinkinių rajonų gyventojus bei apgyvendinimo įstaigų darbuotojus, galinčius padėti šį asmenį atpažinti.Prašome pasidalyti šiuo kreipimusi. Dėkojame už pagalbą ir neabejingumą“, – socialiniuose tinkluose rašė Elijas Anatolijus Markauskas.

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Nustatė asmenį

Vakar buvo pranešta, kad Vilniaus policija nustatė asmenį, įtariamą lapkričio 12 d. naktį išniekinusį Vilniuje, Dominikonų gatvėje, esančios Dievo Gailestingumo šventovės kieme ant kryžiaus kabėjusią Jėzaus skulptūrą.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nakties metu nenustatytas asmuo nuo ant bažnyčios kiemo sienos kabėjusio medinio kryžiaus nuplėšė Jėzaus skulptūrą, išnešė ją į gatvę ir sudaužė.

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Atlikus tyrimo veiksmus, lapkričio 14 d. teisėsaugos pareigūnams pavyko nustatyti galimai nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Asmuo buvo apklaustas, jam įteiktas pranešimas apie įtarimą. Įtariamajam skirta kardomoji priemonė – asmens dokumento paėmimas.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 312 straipsnio 2 dalį (kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas).

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra.

 

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informuoju
informuoju
2026-11-15 18:36
skirtingai nuo viska slepianciod policinos as jau girdejau, kad tai padare girtas britas.Nieko jam nebus kaip nieko nebuvo pederastui haroldui is Vilniaus tarybos, kuris iskeike Lietuva keiksmazodziais.Visas teisingumas Lietuvoje priklauso muo seksualines orentacijos, pageidautina ,kad tai butu lgbt asmuo.Tada jam nieko nebus.O policijai tapusiai slapta nuo pilieciu tarnyba nereikia jokiu algu didinimo, jokio pilieciu pasitikejimo ir palaikymo, nes policija netarnauja Lietuvos piliečiams.
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nu nu nu
nu nu nu
2026-11-15 18:24
Idomus tyrimas, matyt paga ES standartus. Is pradziu nieka nezinojo apie ta spejama uzsienieti, rode originalu irasa su veidu, paskui neva nustate ir sulaike, paeme jo pasa, o matyt nustate visus galus paslepe, veida uzbliurino ir vel nieko niekas nezino. Asmuo yra saugomas, neminima nei vardas nei salis, tikintieji gali eiti kur toliau.
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