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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija rado asmenį, įtariamą sudaužius Jėzaus skulptūrą Vilniuje

2026-11-14 20:53 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-14 20:53
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Vilniaus policija nustatė asmenį, įtariamą lapkričio 12 d. naktį išniekinusį Vilniuje, Dominikonų gatvėje, esančios Dievo Gailestingumo šventovės kieme ant kryžiaus kabėjusią Jėzaus skulptūrą.

Kas gresia Jėzaus skulptūrą sudaužiusiam užsieniečiui? Dvasininkas pasiryžęs ir atleisti: „Noriu tą žmogų pamatyti“ (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (23)

Vilniaus policija nustatė asmenį, įtariamą lapkričio 12 d. naktį išniekinusį Vilniuje, Dominikonų gatvėje, esančios Dievo Gailestingumo šventovės kieme ant kryžiaus kabėjusią Jėzaus skulptūrą.

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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nakties metu nenustatytas asmuo nuo ant bažnyčios kiemo sienos kabėjusio medinio kryžiaus nuplėšė Jėzaus skulptūrą, išnešė ją į gatvę ir sudaužė.

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FOTOGALERIJA. Vilniaus policija

Atlikus tyrimo veiksmus, lapkričio 14 d. teisėsaugos pareigūnams pavyko nustatyti galimai nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Asmuo buvo apklaustas, jam įteiktas pranešimas apie įtarimą. Įtariamajam skirta kardomoji priemonė – asmens dokumento paėmimas.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 312 straipsnio 2 dalį (kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas).

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra.

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O Jezuli brangus,tik gieda kažkur:)
O Jezuli brangus,tik gieda kažkur:)
2026-11-14 21:05
Akivaizdu,kad nerado,tik vaidina,kad rado. Paviešinkite šitą monstrą.Jei kokį musulmoną būtų sumušęs kažkas,tai paviešintų.
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