Policija rado asmenį, įtariamą sudaužius Jėzaus skulptūrą Vilniuje

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nakties metu nenustatytas asmuo nuo ant bažnyčios kiemo sienos kabėjusio medinio kryžiaus nuplėšė Jėzaus skulptūrą, išnešė ją į gatvę ir sudaužė.
Atlikus tyrimo veiksmus, lapkričio 14 d. teisėsaugos pareigūnams pavyko nustatyti galimai nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Asmuo buvo apklaustas, jam įteiktas pranešimas apie įtarimą. Įtariamajam skirta kardomoji priemonė – asmens dokumento paėmimas.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 312 straipsnio 2 dalį (kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas).
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra.
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