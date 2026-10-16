Dėl NBA naujoko kilęs ginčas: „Thunder“ atmeta ispanų pretenzijas

Anksčiau Saragosos ekipa paskelbė, kad vis dar turi galiojančią sutartį su 221 cm ūgio vidurio puolėju ir ketina blokuoti jo tarptautinį perėjimą.
Vis dėlto „Thunder“ atstovai teigia, kad tokio leidimo krepšininkui apskritai nereikia.
„Aday pastaruosius trejus metus rungtyniavo NCAA čempionate, todėl, kaip mus informavo NBA, jam nereikia Ispanijos klubo leidimo, kad galėtų žaisti NBA“, – teigė Oklahomos klubo atstovas.
Savo ruožtu Saragosos klubas išplatino oficialų pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad A. Maros sutartis galioja ir 2026–2027 metų sezoną.
Ispanijos ekipa patvirtino kol kas negavusi prašymo dėl tarptautinio žaidėjo perėjimo, tačiau perspėjo, kad tokiam prašymui būtų oficialiai prieštaraujama.
„Žaidėjas turi galiojančią sutartį su „Basket Zaragoza“ 2026–2027 metų sezonui“, – rašoma klubo pranešime.
Saragosos atstovai priminė, kad dar po 2026 metų NBA naujokų biržos apie savo poziciją informavo Ispanijos krepšinio federaciją, FIBA, NBA ir „Thunder“ organizaciją.
Ginčas prasidėjo 2023 metais, kai tuomet 18-metis A. Mara išvyko į JAV ir pradėjo rungtyniauti NCAA čempionate.
Saragosos klubas tvirtina, kad šis sprendimas nenutraukė anksčiau pasirašytos sutarties.
„Tai, kad persikeliant į NCAA pagal FIBA taisykles nereikalingas tarptautinis perėjimas, nereiškia, jog žaidėjo išvykimas nutraukė jo sutartį arba kad jis buvo pašalintas iš FIBA sistemos“, – aiškino Ispanijos klubas.
„Casademont“ vadovybė pabrėžė ketinanti ginti savo sutartines teises ir prireikus imtis visų būtinų teisinių veiksmų.
Nepaisant ginčo, A. Mara sėkmingai pasirodė „Thunder“ ikisezoninėse rungtynėse.
Per pirmuosius penkis susitikimus ispanas vidutiniškai pelnė po 13,4 taško, atkovojo 7,6 kamuolio, atliko 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir blokavo 2,4 metimo.
Aukštaūgis taip pat demonstravo puikų pataikymą – iš žaidimo realizavo 26 metimus iš 33.
2026 metų NBA naujokų biržoje „Thunder“ A. Marą pasirinko 12-uoju šaukimu.
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