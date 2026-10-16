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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jimmy Butlerio grįžimo į „Warriors“ komandą data tampa aiškesnė

2026-10-16 19:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-16 19:20
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Sunkią traumą patyręs Jimmy Butleris šiemet ant parketo nepasirodys, bet tą ketina padaryti ateinančio sezono metu.

Jimmy Butleris | Scanpix nuotr.

Sunkią traumą patyręs Jimmy Butleris šiemet ant parketo nepasirodys, bet tą ketina padaryti ateinančio sezono metu.

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Šiemet sausio mėnesį puolėjui trūko kryžminiai kelio raiščiai. Amerikietis tęsia savo reabilitaciją ir ima aiškėti, kada pasirodys aikštėje.

Pranešama, kad J. Butleris rengiasi sausio ar vasario mėnesio sugrįžimui.

Praeitą sezoną be šio puolėjo San Fransisko „Golden State Warriors“ sezoną užbaigė iškovoję vos 12 pergalių per 38 rungtynes.

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37 metų 198 cm ūgio amerikiečio kontraktas su San Fransisko ekipa baigiasi būtent po šio sezono, tačiau dar iki vasaros jis gali pasirašyti naują. Pats krepšininkas prasitarė, kad karjerą nori užbaigti būdamas „Warriors“ nariu.

Praeitą sezoną J. Butleris per vidutiniškai 31 minutę pasiekė 20 taškų, 5,6 atkovoto, 1,4 perimto kamuolio ir 4,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

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