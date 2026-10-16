„76ers“ lyderis džiaugiasi sveiku Embiidu: išskyrė svarbą Jamesui ir Brownui

Pastaraisiais metais traumų kamuojamas aukštaūgis šį kartą galėjo visavertiškai dalyvauti pasirengimo stovykloje ir ikisezoninėse rungtynėse.
Pasak T. Maxey, tai ypač svarbu komandai, kuri vasarą sulaukė tokių papildymų kaip LeBronas Jamesas ir Jaylenas Brownas.
„Tai keičia viską. Galime paruošti daugiau derinių. Anksčiau būdavo situacijų, kai jis negalėdavo žaisti, o vėliau, jam sugrįžus, turėdavome mokytis jau rungtynių metu“, – kalbėjo T. Maxey.
Gynėjas pabrėžė, kad pats per šešerius bendro žaidimo metus puikiai perprato J. Embiido įpročius.
Jis žino, kur aukštaūgis mėgsta gauti kamuolį, kada tikisi komandos draugų įkirtimų ir kaip geriausiai išnaudoti jo stipriąsias savybes.
Vis dėlto naujiesiems komandos žaidėjams šiuos dalykus dar reikia išmokti.
„Jeigu anksčiau nežaidei su tokiu aukštaūgiu kaip Joelis, prisitaikyti nėra lengva. Tokių žaidėjų labai mažai.Todėl dabar, kai jis yra su mumis, galime tuos pačius dalykus kartoti daugybę kartų. Jau dvi ar tris savaites nuolat dirbame ties tuo. Tai labai gerai“, – aiškino T. Maxey.
2023 metų NBA naudingiausio žaidėjo karjerą nuolat stabdo sveikatos problemos. Per dešimt NBA sezonų J. Embiidas nė karto nesužaidė visų 82 reguliariojo sezono rungtynių, o daugiau nei 60 susitikimų per sezoną aikštėje pasirodė vos keturis kartus.
Praėjusį sezoną aukštaūgis sužaidė 38 rungtynes – dvigubai daugiau nei 2024–2025 metų sezone. Jo galimybes rungtyniauti ribojo dešiniojo klubo problemos, kairiojo kelio būklė ir apendicitas.
Vis dėlto praėjusio sezono pabaigoje pats J. Embiidas tikino dar niekada taip optimistiškai nevertinęs savo sveikatos.
„Akivaizdu, kad kelis kėlė didžiausią nerimą, tačiau dabar apie jį net negalvoju. Jeigu ir toliau darysime tai, ką darėme iki šiol, man nebereikės apie jį galvoti“, – teigė J. Embiidas.
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