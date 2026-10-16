NBA klube – neįprasta rotacija tarp brolių dvynių

NBA ekipa pirmiausia atleido Jorge Diazą Grahamą, o netrukus į jo vietą pasikvietė identišką brolį dvynį Guillermo Diazą Grahamą.
Vis dėlto šie veiksmai tėra formalus sudėties komplektavimo procesas. Tikimasi, kad artimiausiu metu Dalaso klubas atsisveikins ir su Guillermo.
Abu ispanai artėjantį sezoną turėtų praleisti NBA G lygoje rungtyniaujančioje „Texas Legends“ komandoje, kuri yra „Mavericks“ dukterinė ekipa.
Broliai kartu Dalaso organizacijai atstovavo jau NBA vasaros lygoje.
Prieš tai jie trejus metus rungtyniavo NCAA pirmenybėse, kur gynė Pitsbergo universiteto garbę.
Paskutinį studijų sezoną jų keliai trumpam išsiskyrė – Jorge persikėlė į Oregono valstijos universitetą, o Guillermo pasirinko San Fransisko universitetą.
Vėliau abu krepšininkai vėl atsidūrė vienoje organizacijoje.
NBA G lygos tarptautinėje naujokų biržoje „Texas Legends“ Jorge pasirinko pirmuoju šaukimu, o Guillermo – trečiuoju.
Trečiadienį vykusiose „Mavericks“ ikisezoninėse rungtynėse su Naujojo Orleano „Pelicans“ Jorge per 12 minučių pelnė 5 taškus ir atkovojo 3 kamuolius.
Po šio susitikimo jis buvo atleistas, kad komandoje atsirastų vietos jo broliui.
Dalaso klubas išsiskiria ir itin tarptautine sudėtimi – šiuo metu jame yra daugiau europiečių nei bet kurioje kitoje NBA komandoje.
„Mavericks“ gretose yra graikas Johnas Poulakidas, ispanai Sergio de Larrea ir Santi Aldama, britas Tobi Lawalas, turkas Tarikas Biberovičius bei prancūzas Zaccharie Risacher.
Dusty May treniruojama komanda penktadienį paskutinėse ikisezoninėse rungtynėse namuose susitiks su Atlantos „Hawks“.
Reguliarųjį NBA sezoną Dalaso ekipa pradės kitą trečiadienį išvykoje prieš Hjustono „Rockets“.
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