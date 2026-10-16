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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA ekspertas netiki „Heat“ sėkme, abejoja ir Antetokounmpo galimybėmis

2026-10-16 07:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-16 07:40
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Buvęs Majamio „Heat“ vyriausiasis treneris Stanas Van Gundy skeptiškai vertina Floridos klubo galimybes artėjančiame NBA sezone.

Heat, Antetounmpo | Scanpix nuotr.

Buvęs Majamio „Heat“ vyriausiasis treneris Stanas Van Gundy skeptiškai vertina Floridos klubo galimybes artėjančiame NBA sezone.

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Nepaisant to, kad „Heat“ gretas papildė Giannis Antetokounmpo, dabar televizijos komentatoriumi dirbantis specialistas abejoja, ar komanda pajėgi kovoti dėl aukščiausių vietų Rytų konferencijoje.

„Nesu taip optimistiškai nusiteikęs dėl Majamio, kaip daugelis kitų. Jie įsigijo metikų, kurie turėtų padėti komandos žvaigždėms, tačiau šie papildymai gerokai susilpnino jų gynybą“, – kalbėjo S. Van Gundy.

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Strategas pridūrė, kad būtų nustebintas, jeigu „Heat“ reguliarųjį sezoną užbaigtų tarp šešių stipriausių Rytų konferencijos komandų.

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S. Van Gundy taip pat išreiškė abejones dėl G. Antetokounmpo sveikatos.

„Per pastaruosius kelerius metus jo kūnas buvo stipriai išvargintas traumų“, – teigė specialistas.

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Praėjusį sezoną graikas dėl įvairių rimtų traumų sužaidė vos 36 rungtynes – mažiausiai per savo NBA karjerą.

Kritikos sulaukė ir kitas „Heat“ lyderis Bamas Adebayo.

Nors praėjusį sezoną aukštaūgis vidutiniškai rinko po 20,1 taško, o kovą vienose rungtynėse pelnė net 83 taškus, S. Van Gundy nėra įsitikinęs jo puolimo galimybėmis.

„Manau, kad Andrew Wigginsas yra šiek tiek nepakankamai vertinamas, o Bamas – šiek tiek pervertintas, ypač kalbant apie puolimą.

Nežinau. Manęs ši komanda neįtikina“, – savo nuomonę išsakė S. Van Gundy.

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