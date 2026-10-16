Pasaulį sužavėjęs šokių ant ledo duetas atvyksta į Lietuvą – laukia debiutas „Stichijose“

Smart ir Dieckui tai bus debiutas „Stichijų“ projekte. Į Kauną triskart Ispanijos čempionai atvyks po vieno sėkmingiausių sezonų savo karjeroje, per kurį Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse pateko į geriausiųjų dešimtuką, o pasaulio čempionate Prahoje užėmė penktąją vietą.
Ispanijos duetas išsiskiria ne tik sportiniais rezultatais. Jų pasirodymai sulaukia ypatingo dėmesio dėl originalios choreografijos, muzikos pasirinkimų, teatrališkumo ir kostiumų, už kuriuos pora jau yra pelniusi prestižinį Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) apdovanojimą.
Įsitvirtino tarp stipriausių pasaulio porų
2022 m. kartu čiuožti pradėję Olivia Smart ir Tim Dieck per pastaruosius sezonus padarė įspūdingą pažangą ir įsitvirtino planetos šokių ant ledo elite.
2024 m. pasaulio čempionate pora užėmė devynioliktąją vietą, tačiau jau po metų Bostone vykusiose planetos pirmenybėse finišavo šešta. Tą patį sezoną duetas iškovojo pirmąjį bendrą „Grand Prix“ medalį – bronzą prestižinėse „Skate America“ varžybose.
Dar vienas svarbus karjeros etapas laukė 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse, kuriose Smart ir Dieck užėmė devintąją vietą.
Vis dėlto ryškiausias jų sezono pasirodymas įvyko pasaulio čempionate Prahoje. Po ritminio šokio šeštoje vietoje buvę Ispanijos čiuožėjai laisvajame šokyje surinko 125,31 taško ir pasiekė antrą geriausią rezultatą tarp visų dalyvių.
Juos aplenkė tik olimpiniai, pasaulio ir Europos čempionai Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume'as Cizeronas, kurie taip pat dalyvaus „Stichijos 3: Galaxy“.
Bendroje įskaitoje Smart ir Dieck užėmė penktąją vietą, surinkę 206,37 taško ir taip pagerinę asmeninį rekordą.
„Kopa“ – dvi programos, pelniusios pripažinimą
Vienu ryškiausių Smart ir Diecko išskirtinumo simbolių tapo jų programos pagal mokslinės fantastikos kino filmų „Kopa“ („Dune“) muziką.
2024-25 m. sezonui sukurta pirmoji „Kopos“ programa išsiskyrė dramatiška choreografija, įtaigia muzika ir originaliais kostiumais. 2025 m. pasaulio čempionate Bostone pora laisvajame šokyje pasiekė trečią rezultatą, o netrukus sulaukė ir ypatingo įvertinimo už meninius sprendimus.
2025 m. ISU dailiojo čiuožimo apdovanojimuose Smart ir Dieckas laimėjo „Geriausio kostiumo“ („Best Costume“) apdovanojimą, skirtą už geriausius sezono kostiumus. Jų programa taip pat buvo nominuota „Geriausios programos“ („Most Entertaining Program“) kategorijoje.
Prie apdovanojimą pelniusių kostiumų kūrimo prisidėjo garsūs dailiojo čiuožimo pasaulio vardai: Olivios aprangą sukūrė daugkartinė pasaulio čempionė Madison Chock, o Timo – žinomas kostiumų dizaineris Mathieu Caronas.
Sulaukę didelio pripažinimo, Smart ir Dieck olimpiniam 2025-26 m. sezonui nusprendė tęsti „Kopos“ istoriją. Taip gimė „Dune: Part Two“ – naujas laisvasis šokis su kitokia muzika, choreografija ir scenine išraiška.
Šis sprendimas pasiteisino. 2026 m. pasaulio čempionate Prahoje naujoji programa buvo įvertinta antru geriausiu laisvojo šokio rezultatu tarp visų dalyvių.
Kelias prasidėjo skirtingose šalyse
Nors šiandien Smart ir Dieck atstovauja Ispanijai, abu sportininkai į naują partnerystę atėjo sukaupę skirtingą tarptautinę patirtį.
Jungtinėje Karalystėje gimusi Olivia Smart Ispanijai atstovauja nuo 2016 metų, o 2022 m. Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse kartu su ankstesniu partneriu Adrianu Díazu užėmė aštuntąją vietą.
Vokietijoje gimęs Timas Dieckas anksčiau atstovavo savo gimtajai šaliai, o 2025 m. rugsėjį oficialiai gavo Ispanijos pilietybę, atvėrusią kelią naujajai porai kartu dalyvauti olimpinėse žaidynėse.
Milano-Kortinos žaidynės tapo svarbios ir visam Ispanijos dailiajam čiuožimui – pirmą kartą šalies istorijoje olimpinėse šokių ant ledo varžybose dalyvavo net dvi Ispanijos poros.
Smart ir Dieckas yra triskart Ispanijos čempionai, o jų pastarųjų sezonų pasiekimai prisidėjo prie augančio šalies matomumo pasaulio dailiojo čiuožimo elite.
Treniruojasi kartu su Lietuvos šokių ant ledo lyderiais
Ispanijos duetas treniruojasi Kanadoje, garsiojoje Monrealio ledo akademijoje („Ice Academy of Montreal“), kurioje ruošiamos vienos stipriausių pasaulio šokių ant ledo porų.
Smart ir Diecko trenerių komandoje dirba Marie-France Dubreuil, Patrice'as Lauzonas ir Romainas Haguenaueris – tie patys specialistai, kurie treniruoja ir Lietuvos šokių ant ledo lyderius Allison Reed ir Saulių Ambrulevičių.
Abi poros dalijasi ta pačia treniruočių aplinka ir nuolat susitinka didžiausiose tarptautinėse varžybose. 2026 m. pasaulio čempionate Prahoje Ispanijos duetas užėmė penktąją, o Lietuvos pora – septintąją vietą.
2027 m. balandžio 3 d. tiek Smart ir Dieckas, tiek Reed ir Ambrulevičius pasirodys Kauno „Žalgirio“ arenoje, trečiojoje „Stichijų“ dalyje.
„Stichijos 3: Galaxy“ – nauja visata ant ledo
Olivia Smart ir Timas Dieckas pirmą kartą prisijungs prie pasaulinio lygio „Stichijų“ dalyvių sąrašo.
Kartu su jais Kauno „Žalgirio“ arenoje pasirodys olimpiniai, pasaulio ir Europos čempionai Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume'as Cizeronas, Lietuvos šokių ant ledo lyderiai Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, olimpinis bronzos medalininkas Matteo Rizzo, kiti geriausi pasaulio čiuožėjai.
Trečioji „Stichijų“ dalis į didžiausią šalies areną sugrįš su visiškai nauja tema – „Galaxy“. Šou programoje dailusis čiuožimas bus jungiamas su gyva muzika, šviesomis, vaizdo projekcijomis, specialiaisiais efektais ir didelio masto techniniais bei sceniniais sprendimais.
Originalia choreografija, išskirtiniais kostiumais ir energingomis programomis garsėjantis Ispanijos duetas taps dar vienu ryškiu trečiosios „Stichijų“ dalies akcentu.
„Stichijos 3: Galaxy“ – 2027 m. balandžio 3 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina Bilietai.lt.
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